Ekim 2025 Mercedes Fiyat Listesi! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Mercedes
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 08:04

Alman otomobil üreticisi Mercedes, Ekim ayı için belirlediği fiyatları açıkladı. 1926'dan bu yana kalite ve lüks konusundaki standartlarından ödün vermeyen Mercedes, otomobil meraklılarının gözdesi olmayı sürdürüyor. Yılın son çeyreğinde güncellenen fiyatlar, markanın klasikleşmiş modelleri ve yenilenen tasarımlarıyla birlikte otomobil almayı planlayanların dikkatini çekiyor. Peki, Mercedes'in A, B, C ve yeni E serisi, EQE ve EQS modellerinin Ekim ayı fiyatları ne kadar oldu?

İşte Mercedes'in Ekim ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.mercedes-benz.com.tr/
Mercedes Fiyat Listesi Ekim 2025

Almanya'nın önde gelen otomobil üreticisi Mercedes, Ekim ayı için geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Bu ay itibariyle, markanın popüler A serisi otomobilleri 3.170.000 TL başlangıç fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Üst segmentte yer alan E serisi ise 7.320.000 TL'den başlayan fiyat etiketiyle otomobil severlerin beğenisine çıkarıldı.

Uyarı: Mercedes tarafından belirlenen 'Satış Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Markanın resmi internet sitesinden edinilen bu fiyatlar, düzenlenen kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ek opsiyonlar nedeniyle değişkenlik gösterebilir.

Mercedes A Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

  • A 200 AMG - 3.170.000 TL

  • Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Final Edition  - 6.737.000 TL

Mercedes A Serisi Sedan Fiyat Listesi Ekim 2025

  • A 200 Sedan AMG Benzin - 3.420.000 TL

Mercedes C Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

  • C 200 4MATIC AMG - 5.615.000 TL

  • Mercedes-AMG C 43 4MATIC Performance - 7.610.000 TL

  • Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE - 11.780.000 TL

Mercedes EQE Fiyat Listesi Ekim 2025

  • EQE 280 AMG Elektrik - 5.440.000 TL 

  • EQE 350 4MATIC AMG - 6.220.000 TL

  • Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Performance - 8.000.000 TL

Mercedes E Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

  • E 180 Exclusive - 7.320.000 TL

  • E 180 AMG - 7.380.000 TL

  • E 220 d 4MATIC Exclusive - 9.920.000 TL

  • E 220 d 4MATIC AMG - 9.995.000 TL

  • Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ Performance - 18.800.000 TL

Mercedes Yeni EQS Fiyat Listesi Ekim 2025

  • EQS 450 4MATIC Inspiration - 9.200.000 TL 

  • EQS 580 4MATIC Heritage Edition - 10.750.000 TL 

  • Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ Performance - 11.385.000 TL

Mercedes S Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

  • S 450 d 4MATIC L Inspiration - 19.295.000 TL

  • S 500 4MATIC L Inspiration - 20.985.000 TL

  • AMG S 63 E-PERFORMANCE - 34.295.000 TL

Mercedes CLA Shooting Brake Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake Final Edition  - 7.580.000 TL

Mercedes C-Serisi All-Terrain Fiyat Listesi Ekim 2025

  • C 200 4MATIC All - Terrain - 5.290.000 TL

  • Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate Performance - 7.720.000 TL

  • Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Estate - 11.855.000 TL

Mercedes CLA Fiyat Listesi Ekim 2025

  • CLA 200 AMG - 3.925.000 TL

  • Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Performance - 7.280.000 TL

Mercedes CLE Coupé Fiyat Listesi Ekim 2025

  • CLE 300 4MATIC Coupé AMG - 7.700.000 TL

  • Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Performance - 12.570.000 TL

Mercedes CLE Cabriolet Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni CLE 300 4MATIC Cabriolet AMG - 8.630.000 TL

Mercedes EQA Fiyat Listesi Ekim 2025

  • EQA 250+ AMG - 3.810.000 TL 

  • EQA 350 4MATIC AMG - 4.616.000 TL

Mercedes GLA Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

  • GLA 200 AMG - 4.156.000 TL

Mercedes EQB Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni EQB 250+ AMG - 3.915.000 TL 

  • EQB 250+ Night Edition - 4.015.000 TL 

  • Yeni EQB 350 4MATIC AMG - 4.775.000 TL

Mercedes Yeni GLB Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni GLB 200 Progressive - 4.465.000 TL 

  • Yeni GLB 200 AMG - 4.695.000 TL

Mercedes GLC Fiyat Listesi Ekim 2025

  • GLC 180AMG - 6.200.000 TL

  • GLC 300 d 4MATIC AMG - 8.240.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 43 4MATICPerformance - 9.110.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE - 13.090.000 TL

Mercedes GLC Coupé Fiyat Listesi Ekim 2025

  • GLC 180 Coupé AMG - 6.600.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé Performance - 9.600.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé - 13.750.000 TL

Mercedes G Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

  • G 580 Heritage - 14.525.000 TL 

  • G 450 d Heritage - 19.800.000 TL

  • G 500 Heritage - 21.075.000 TL

  • Mercedes-AMG G 63 Performance - 27.410.000 TL

Mercedes AMG GT 4-Kapı Coupé Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ Performance - 13.690.000 TL

  • Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE - 24.980.000 TL

Mercedes-AMG SL Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Mercedes-AMG SL 43 Performance - 15.100.000 TL

  • Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Performance - 25.560.000 TL

Mercedes-AMG GT Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Mercedes-AMG GT 43 Performance - 15.010.000 TL

  • Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Performance - 26.310.000 TL

  • Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ - 30.480.000 TL

Mercedes-Maybach S-Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Mercedes-Maybach S 580 4MATIC Inspiration+ - 27.890.000 TL

Mercedes-Maybach SL Fiyat Listesi Ekim 2025

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series - 34.915.000 TL

