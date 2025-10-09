Ekim 2025 Mercedes Fiyat Listesi! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil üreticisi Mercedes, Ekim ayı için belirlediği fiyatları açıkladı. 1926'dan bu yana kalite ve lüks konusundaki standartlarından ödün vermeyen Mercedes, otomobil meraklılarının gözdesi olmayı sürdürüyor. Yılın son çeyreğinde güncellenen fiyatlar, markanın klasikleşmiş modelleri ve yenilenen tasarımlarıyla birlikte otomobil almayı planlayanların dikkatini çekiyor. Peki, Mercedes'in A, B, C ve yeni E serisi, EQE ve EQS modellerinin Ekim ayı fiyatları ne kadar oldu?

İşte Mercedes'in Ekim ayı fiyat listesi