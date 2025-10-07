Ekim 2025 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong, Ekim ayı fiyat listesini yayınladı. 1954 yılında kurulan ve o tarihten bu yana sürekli olarak kalite ve performansıyla ön plana çıkan SsangYong, güçlü ve dayanıklı araçlarıyla bu ay da öne çıkıyor. Özellikle SUV modelleri, Türkiye'deki otomobil severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor ve markanın popülerliği günden güne artıyor. Markanın popüler modeli Actyon, Ekim ayında 3.158.870 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

Peki, Ekim ayında SsangYong'un Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri ne kadar oldu?

İşte, SsangYong'un Ekim ayına özel güncellenen fiyat listesi: