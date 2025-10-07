Ekim 2025 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/
Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong, Ekim ayı fiyat listesini yayınladı. 1954 yılında kurulan ve o tarihten bu yana sürekli olarak kalite ve performansıyla ön plana çıkan SsangYong, güçlü ve dayanıklı araçlarıyla bu ay da öne çıkıyor. Özellikle SUV modelleri, Türkiye'deki otomobil severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor ve markanın popülerliği günden güne artıyor. Markanın popüler modeli Actyon, Ekim ayında 3.158.870 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.
Peki, Ekim ayında SsangYong'un Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri ne kadar oldu?
İşte, SsangYong'un Ekim ayına özel güncellenen fiyat listesi:
SsangYong Fiyat Listesi
Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Ekim 2025
Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Ekim 2025
Ssangyong Torres Fiyat Listesi Ekim 2025
Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Ekim 2025
Ssangyong Korando Fiyat Listesi Ekim 2025
Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Ekim 2025
