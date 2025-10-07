onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Ekim 2025 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Ekim 2025 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 10:20

Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong, Ekim ayı fiyat listesini yayınladı. 1954 yılında kurulan ve o tarihten bu yana sürekli olarak kalite ve performansıyla ön plana çıkan SsangYong, güçlü ve dayanıklı araçlarıyla bu ay da öne çıkıyor. Özellikle SUV modelleri, Türkiye'deki otomobil severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor ve markanın popülerliği günden güne artıyor. Markanın popüler modeli Actyon, Ekim ayında 3.158.870 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

Peki, Ekim ayında SsangYong'un Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri ne kadar oldu? 

İşte, SsangYong'un Ekim ayına özel güncellenen fiyat listesi:

Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

SsangYong Fiyat Listesi

SsangYong Fiyat Listesi

Güney Kore'nin önde gelen otomobil üreticisi SsangYong, Ekim ayı için geçerli olacak yeni fiyatlarını açıkladı. Şirketin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Actyon, Ekim ayı boyunca 3.158.870 TL başlangıç fiyatıyla tüketicilere sunulacak.

Uyarı: . Ancak unutmayın, fiyatlar kampanyalar ve opsiyonel özellikler doğrultusunda değişebilir.

Uyarı: SSsangYong tarafından yayınlanan 'Tavsiye Edilen Perakende Fiyat Listesi'ni aşağıda bulabilirsiniz. Ancak markanın internet sitesinden alınan fiyatlar, sınırlı sayılı ya da dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Ekim 2025

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Torres EVX 4x2 Elektrikli Sunroof ( 2025 ) - 2.215.558 TL

  • Torres EVX 4x2 Elektrikli Panoramik Cam Tavan (2025) - 2.440.558 TL

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Ekim 2025

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Ekim 2025
  • KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T (2025) - 3.158.870 TL

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Ekim 2025

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Ekim 2025

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2025) - 2.378.700 TL

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 (2025) - 2.958.870 TL

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Ekim 2025

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Ekim 2025

  • MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) - 1.914.064 TL

  • MUSSO GRAND D2.2 4X4 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) - 2.800.170 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ssangyong Korando Fiyat Listesi Ekim 2025

Ssangyong Korando Fiyat Listesi Ekim 2025
  • KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Titanium (2025) - 1.999.170 TL

Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Ekim 2025

Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Ekim 2025
  • TİVOLİ 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe (2025) - 1.788.700 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın