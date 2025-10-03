Ekim 2025 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
Çin'in önde gelen otomobil üreticisi BYD, Ekim ayı fiyatlarını açıkladı. 2023 yılının son ayında Türkiye otomobil pazarına ATTO 3 modeliyle giriş yapan BYD, kısa süre içerisinde en çok satılan otomobiller listesine adını yazdırdı. Ardı ardına satış rekorları kıran marka, Çin teknolojisini Türkiye'ye getiren Dolphin, Seal ve Han modelleri ile otomobil severlerin ilgisini üzerine çekti. Peki, Ekim ayında BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DMi, Seal ve Seal U EV'nin fiyatları ne kadar oldu?
İşte, BYD'nin Ekim ayı kampanyaları ve fiyat listeleri
Güncel BYD Fiyat Listesi
BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Ekim 2025
BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Ekim 2025
BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Ekim 2025
BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Ekim 2025
BYD SEAL Fiyat Listesi Ekim 2025
BYD HAN Fiyat Listesi Ekim 2025
BYD TANG Fiyat Listesi Ekim 2025
