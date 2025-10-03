onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Ekim 2025 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Ekim 2025 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.10.2025 - 08:28

Çin'in önde gelen otomobil üreticisi BYD, Ekim ayı fiyatlarını açıkladı. 2023 yılının son ayında Türkiye otomobil pazarına ATTO 3 modeliyle giriş yapan BYD, kısa süre içerisinde en çok satılan otomobiller listesine adını yazdırdı. Ardı ardına satış rekorları kıran marka, Çin teknolojisini Türkiye'ye getiren Dolphin, Seal ve Han modelleri ile otomobil severlerin ilgisini üzerine çekti. Peki, Ekim ayında BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DMi, Seal ve Seal U EV'nin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, BYD'nin Ekim ayı kampanyaları ve fiyat listeleri

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güncel BYD Fiyat Listesi

Güncel BYD Fiyat Listesi

Çin'in otomobil sektöründeki büyük oyuncusu BYD, 31 Ekim'e kadar geçerli olacak olan yeni kampanya ve fiyatlarını açıkladı. Çevreye duyarlı C-SUV segmentindeki yüksek performanslı ve yenilikçi tasarımlarıyla tanınan BYD, popüler modellerinden Dolphin'i Ekim ayında 1.699.000 TL başlangıç fiyatıyla tüketicinin beğenisine sundu. ATTO 3 ise 2.119.000 TL başlangıç fiyatıyla satışta.

Uyarı: BYD tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Liste Fiyatları' aşağıda yer alıyor. Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar, dönemlik veya sınırlı sayılı kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Ekim 2025

BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Ekim 2025

  • BYD DOLPHIN 150 kW Comfort - 1.699.000 TL

  • BYD DOLPHIN 150 kW Design - 1.829.000 TL

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Ekim 2025

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Ekim 2025
  • BYD ATTO 3 150 kW Design - 2.119.000 TL

BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Ekim 2025

BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Ekim 2025
  • BYD SEAL U EV 160 kW Design - 2.486.750 TL

BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Ekim 2025

BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Ekim 2025

  • BYD SEAL U DM-i 160 kW Design - 2.358.000 TL 

  • BYD SEAL U DM-i 238 kW AWD Design - 3.624.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 3.469.000 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BYD SEAL Fiyat Listesi Ekim 2025

BYD SEAL Fiyat Listesi Ekim 2025

  • BYD SEAL 160 kW Design 2.389.000 TL 

  • BYD SEAL 390 kW AWD Excellence - 3.829.000 TL

BYD HAN Fiyat Listesi Ekim 2025

BYD HAN Fiyat Listesi Ekim 2025
  • BYD HAN 380 kW AWD Executive - 4.584.000 TL

BYD TANG Fiyat Listesi Ekim 2025

BYD TANG Fiyat Listesi Ekim 2025
  • BYD TANG 380 kW AWD Flagship - 5.099.000 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın