Ekim 2025 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Çin'in otomobil sektöründeki büyük oyuncusu BYD, 31 Ekim'e kadar geçerli olacak olan yeni kampanya ve fiyatlarını açıkladı. Çevreye duyarlı C-SUV segmentindeki yüksek performanslı ve yenilikçi tasarımlarıyla tanınan BYD, popüler modellerinden Dolphin'i Ekim ayında 1.699.000 TL başlangıç fiyatıyla tüketicinin beğenisine sundu. ATTO 3 ise 2.119.000 TL başlangıç fiyatıyla satışta.

Uyarı: BYD tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Liste Fiyatları' aşağıda yer alıyor. Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar, dönemlik veya sınırlı sayılı kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.