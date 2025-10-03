Ekim 2025 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
Fransız otomobil devi Citroen, Ekim ayı fiyat listesini açıkladı. 2021 yılından bu yana Stellantis grubunun bir parçası olan Citroen, yenilenen Ami, C4X ve C3 Aircross modelleriyle otomobil sektöründe dikkat çekmeyi başarıyor. Türkiye'de en çok satılan otomobiller arasına girmeyi başaran C serisinin elektrikli, hybrid ve air-cross modelleri sektördeki rekabeti ise artırıyor. Peki, Ekim ayında Citroen'in C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee modellerinin fiyatları ne oldu?
İşte, Citroen'in Ekim ayı kampanyaları ve güncellenmiş fiyat listesi
Citroen Fiyat Listesi: Ekim 2025
Citroen Elektrikli C3 Fiyat Listesi Ekim 2025
Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Ekim 2025
Citroen Elektrikli C3 Aircross Fiyat Listesi Ekim 2025
Citroen C4 X Fiyat Listesi Ekim 2025
Citroen Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Ekim 2025
Citroen C4 Fiyat Listesi Ekim 2025
Citroen Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Ekim 2025
Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Ekim 2025
Citroen Yeni Ami Fiyat Listesi Ekim 2025
Citroen Berlingo Fiyat Listesi Ekim 2025
Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi Ekim 2025
