Ekim 2025 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Fransız otomobil devi Citroen, Ekim ayı fiyat listesini açıkladı. 2021 yılından bu yana Stellantis grubunun bir parçası olan Citroen, yenilenen Ami, C4X ve C3 Aircross modelleriyle otomobil sektöründe dikkat çekmeyi başarıyor. Türkiye'de en çok satılan otomobiller arasına girmeyi başaran C serisinin elektrikli, hybrid ve air-cross modelleri sektördeki rekabeti ise artırıyor. Peki, Ekim ayında Citroen'in C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee modellerinin fiyatları ne oldu?

İşte, Citroen'in Ekim ayı kampanyaları ve güncellenmiş fiyat listesi