Ekim 2025 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Citroen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.10.2025 - 08:04

Fransız otomobil devi Citroen, Ekim ayı fiyat listesini açıkladı. 2021 yılından bu yana Stellantis grubunun bir parçası olan Citroen, yenilenen Ami, C4X ve C3 Aircross modelleriyle otomobil sektöründe dikkat çekmeyi başarıyor. Türkiye'de en çok satılan otomobiller arasına girmeyi başaran C serisinin elektrikli, hybrid ve air-cross modelleri sektördeki rekabeti ise artırıyor. Peki, Ekim ayında Citroen'in C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee modellerinin fiyatları ne oldu?

İşte, Citroen'in Ekim ayı kampanyaları ve güncellenmiş fiyat listesi

Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
Citroen Fiyat Listesi: Ekim 2025

Otomobil sektörünün önde gelen markalarından Citroen, Ekim ayına özel fiyatlarını açıkladı. Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. tarafından belirlenen fiyatlar, Citroen'in geniş otomobil yelpazesini kapsıyor. Markanın popüler modellerinden CITROËN Elektrikli ë-C4 X, bu ay 2.039.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 

Uyarı: Citroen'in internet sitesinden alınan fiyatlar; dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Citroen Elektrikli C3 Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 83 kW Elektrikli Motor Plus 1.395.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.375.000 TL

  • 83 kW Elektrikli Motor Max 1.454.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.434.000 TL

Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Plus 1.798.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Max 1.853.000 TL

Açıklama: *:İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü.

Citroen Elektrikli C3 Aircross Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 83 kW Elektrikli Motor Max 1.588.000 TL

Citroen C4 X Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 1.844.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 2.025.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.995.000 TL

Citroen Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 115 KW Max 2.039.000 TL

Citroen C4 Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 1.821.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.791.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 2.004.000 TL 

  • 1.2 Hybrid 145 HP - ë-DCS6 Max 2.112.000 TL

Açıklama: *:İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü.

Citroen Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 115 KW Max 2.087.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 2.057.000 TL

Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 2.278.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145 HP - e-DCS6* Max 2.302.000 TL

Açıklama: *:İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü.

Citroen Yeni Ami Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Ami 6 Kw Elektrik Motor Yeni Ami 540.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 500.000 TL 

  • Ami 6 Kw Elektrik Motor Yeni Ami Buggy 580.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 540.000 TL 

Citroen Ami Peps Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Ami 6 Kw Elektrik Motor Peps 560.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 520.000 TL 
Citroen Berlingo Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel You 1.415.100 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus 1.643.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 You 1.545.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Plus 1.698.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 1.819.000 TL

Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Van 1.257.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Van 1.335.000 TL

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
