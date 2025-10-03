onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Ekim 2025 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

Ekim 2025 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Fiat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.10.2025 - 08:04

İtalyan otomobil üreticisi FIAT, Ekim ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır, Türkiye'de en çok satan otomobiller arasında yerini alan Fiat Egea Cross Street yenilenen fiyatlarıyla satışa sunuldu. Fiat Egea Sedan Easy ile Cross Street arasındaki fiyat farkı da merak edildi. Peki, Ekim ayında Fiat Egea Sedan, Egea  Cross, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Fiat'ın Ekim ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekim 2025 Fiat Fiyat Listesi

Ekim 2025 Fiat Fiyat Listesi

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, Ekim ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın 2 Ekim'den 3 Kasım'a kadar geçerli 'Tavsiye Edilen Nakit İndirimli

Fırsat Fiyatlarını (Stoklarla Sınırlı)' aşağıda bulabilirsiniz. 

Fiat Egea Cross Street bu ay 1.134.900 TL TL'den başlayan, Egea Sedan Easy ise kampanyalı fiyatları ile bu aya özel 999.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Uyarı: Fiat'ın internet sitesinden alınan fiyatlar; dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Ekim 2025

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Ekim 2025

Fiat Egea Sedan Easy

  • 1.4 Fire 95 HP GSR* Easy Manuel Benzinli 1.099.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 999.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Easy Manuel Dizel 1.500.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.345.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Easy Otomatik Dizel 1.689.900 TL

Fiat Egea Sedan Urban

  • 1.4 Fire 95 HP GSR* Urban Manuel Benzinli 1.233.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.133.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Urban Manuel Dizel 1.558.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.403.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Urban Otomatik Dizel 1.739.900 TL

Fiat Egea Sedan Lounge

  • 1.4 Fire 95 HP GSR* Lounge Manuel Benzinli 1.291.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.191.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Lounge Manuel Dizel 1.616.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.461.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Lounge Otomatik Dizel 1.769.900 TL

Fiat Egea Sedan Limited

  • 1.4 Fire 95 HP GSR* Limited Manuel Benzinli 1.379.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.249.900 TL TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Limited Manuel Dizel 1.674.400 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.519.400 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Limited Otomatik Dizel 1.854.400 TL 

(MODEL YILI: 2025)

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Ekim 2025

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Ekim 2025

Fiat Egea Cross Street

  • Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli 1.234.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.134.900 TL 

  • Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.644.900 TL

Fiat Egea Cross Urban

  • 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Urban Manuel Benzinli 1.302.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.202.900 TL 

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Urban Otomatik Dizel 1.702.900 TL

Fiat Egea Cross Lounge

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Manuel Benzinli 1.380.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.260.900 TL 

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.765.900 TL

Fiat Egea Cross Limited

  • 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Limited Manuel Benzinli 1.423.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.323.900 TL 

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Limited Otomatik Dizel 1.853.900 TL

(MODEL YILI: 2025)

Fiat 600e Fiyat Listesi Ekim 2025

Fiat 600e Fiyat Listesi Ekim 2025
  • 600 BEV La Prima 54 kwh La Prima Otomatik Elektrikli 1.969.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.959.900 TL

(MODEL YILI: 2025)

Fiat 600 Hibrit Fiyat Listesi Ekim 2025

Fiat 600 Hibrit Fiyat Listesi Ekim 2025
  • 600 MHEV Urban 1.2 145 hp MHEV Urban Otomatik Elektrikli- Benzinli 1.844.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.834.900 TL

(MODEL YILI: 2025)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fiat Topolino Fiyat Listesi Ekim 2025

Fiat Topolino Fiyat Listesi Ekim 2025

  • TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh Topolino Otomatik Elektrikli 625.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 535.900 TL

  • TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh Topolino Plus Otomatik Elektrikli 665.900 TL

(MODEL YILI: 2025)

  • TOPOLİNO DOLCEVITA 6 kW/8 HP - 5.5kWh Topolino Dolcevita Otomatik Elektrikli 572.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 449.900 TL

(MODEL YILI: 2024)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın