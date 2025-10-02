onedio
Ekim 2025 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.10.2025 - 08:04

Romanyalı otomobil devi Dacia, Ekim ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. 1966 yılından kurulan ve 1999 yılında Renault bünyesinde faaliyete geçen Dacia, ülkemizin en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alıyor. Markanın popüler modeli Sandero Stepway ve maceracı ruhu ile adından söz ettiren Jogger modeli ise SUV segmentinde rekabeti kızıştırmaya devam ediyor. Peki, Ekim ayında Dacia Sandero Stepway ve Jogger'ın güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Dacia'nın Ekim ayına özel güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
Dacia Fiyat Listesi: Ekim 2025

Dacia, 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. 1999 yılından beri Renault çatısı altında faaliyet gösteren markanın 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz.

Uyarı: Dacia'nın internet sitesinden alınan fiyatlar, dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Expression Stepway Tce 90 bg CVT 1.420.000 TL

  • Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.480.000 TL

Dacia Jogger Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Extreme ECO-G 100 bg 5 koltuklu 1.610.000 TL 

  • Extreme 110 bg 7 koltuklu 1.615.000 TL 

  • Extreme ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.639.000 TL

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
