Ekim 2025 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Romanyalı otomobil devi Dacia, Ekim ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. 1966 yılından kurulan ve 1999 yılında Renault bünyesinde faaliyete geçen Dacia, ülkemizin en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alıyor. Markanın popüler modeli Sandero Stepway ve maceracı ruhu ile adından söz ettiren Jogger modeli ise SUV segmentinde rekabeti kızıştırmaya devam ediyor. Peki, Ekim ayında Dacia Sandero Stepway ve Jogger'ın güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Dacia'nın Ekim ayına özel güncel fiyat listesi