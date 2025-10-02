Ekim 2025 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Nissan, Ekim ayına özel güncellenen fiyatlarını duyurdu. En çok satan otomobiller listesinde sık sık yerini alan Nissan, SUV modelleriyle adından söz ettirirken özellikle Qashqai ile öne çıkıyor. Markanın popüler otomobillerinden Qashqai, bu ay 1.999.000 TL'den başlayan nakit alımda indirimli kampanyalı fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Peki, Ekim ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu?

İşte, Nissan'ın Ekim ay güncel fiyat listesi