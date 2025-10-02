onedio
Ekim 2025 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Nissan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.10.2025 - 08:04

Japon otomobil üreticisi Nissan, Ekim ayına özel güncellenen fiyatlarını duyurdu. En çok satan otomobiller listesinde sık sık yerini alan Nissan, SUV modelleriyle adından söz ettirirken özellikle Qashqai ile öne çıkıyor. Markanın popüler otomobillerinden Qashqai, bu ay 1.999.000 TL'den başlayan nakit alımda indirimli kampanyalı fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Peki, Ekim ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu? 

İşte, Nissan'ın Ekim ay güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
Nissan Fiyat Listesi: Ekim 2025

Japon otomobil devi Nissan, 1 Ekim'den itibaren geçerli 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' ve nakit alımlarda geçerli kampanyalarını duyurdu. Nissan Qashqai, bu ay 1.999.000 TL'den başlayan indirimli fiyatları ile satışa sunuldu. 

Nissan tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları' aşağıda yer alıyor. 

Uyarı: Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar, dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.264.300 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.999.000 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 2.961.100 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.861.100 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 3.108.100 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.108.100 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 3.167.600 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.167.600 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 4x4 3.270.400 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.270.400 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 3.198.600 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.198.600 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 3.301.600 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.301.600 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.327.400 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.327.400 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 3.430.200 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.430.200 TL

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Ekim 2025

  • e-POWER Skypack 3.203.700 TL

  • e-POWER N-Design 3.317.400 TL

  • e-POWER Platinum 3.408.200 TL

  • e-POWER Platinum Premium 3.536.000 TL

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları)

Nissan Juke Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1.604.000 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.549.000 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1.874.300 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.814.500 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 2.007.700 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.893.200 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design - 2.123.900 TL 

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport - 2.123.900 TL 

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium - 2.196.100 TL

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 3.641.200 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.399.000 TL

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium - 4.109.900 TL

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 1.082.400 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.263.500 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.213.500 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.373.300 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.323.300 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.443.100 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.393.100 TL

  • EV L1 Tekna+ 1.977.500 TL

  • EV L2 Tekna 1.957.100 TL

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Ekim 2025

  • EV Designpack 2.229.800 TL

  • EV Platinum 2.277.300 TL

