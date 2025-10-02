Ekim 2025 Audi Fiyat Listesi! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil üreticisi Audi, Ekim ayı fiyatlarını duyurdu. Her modelinde, lüks ve konforu bir arada vadeden Audi, bu ay da güncellenen fiyatlarıyla otomobil tutkunlarının gözdeleri arasında yer almayı başarıyor. Audi'nin popüler otomobillerinden A3, geçtiğimiz ay 3.000.684 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, bu ay 3.063.320 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuluyor. Markanın yeni modeli e-tron GT'nin fiyatı ise merak ediliyor. Peki, Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q4, Q5 ve Q8 modelleri ne kadar oldu?

İşte, Audi'nin Ekim ayı güncel fiyatları