Mutfakta Ne Kadar Risk Alıyorsun?
Yemek yapmak senin için sadece karnını doyurmak mı, yoksa küçük çaplı bir macera mı? Sen mutfaktayken ne kadar risk alıyorsun? Şimdi mutfaktaki cesaret seviyeni, ne kadar risk aldığını ve sınırları ne kadar zorladığını ölçme zamanı! Hazırsan başlıyoruz!
1. Yeni bir tarif deneyeceksin, ilk refleksin ne olur?
2. Peki yemek yaparken ölçü kullanır mısın?
3. Dünya mutfaklarından hangisini hiç yapmayı denemedin?
4. Yemeğe baharat ekleme hususunda nasılsın?
5. Evde olmayan bir malzeme yüzünden…
6. Mutfakta en çok kullandığın alet bunlardan hangisi?
7. Bir tarifi ilk kez yaparken video izler misin?
8. Son olarak, mutfaktayken en çok güvendiğin şey ne?
Mutfakta güvenli alanında kalmayı seven birisin, risk almıyorsun!
Mutfakta temkinli ama meraklısın da, bu yüzden az da olsa risk alıyorsun!
Mutfakta yeni şeyler denemeyi seven ve cesur bir yapın var, risk almayı seviyorsun!
Mutfakta kural tanımayan, gözü kara birisin, bu yüzden her an risk alabiliyorsun!
