ŞOK'a Braun El Blender Seti Geliyor! 31 Aralık 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Braun El Blender Seti Geliyor! 31 Aralık 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
29.12.2025 - 17:57 Son Güncelleme: 29.12.2025 - 17:59

ŞOK 31 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 31 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Haftanın Fırsatları

Çeşit Çeşit Atıştırmalıklar

Ülker Sakız ve Şekerlemelerde 1 Alana 1 Bedava

Borcam Fırın Tepsisi 249 TL,

  • Borcam Fırın Tepsisi 249 TL 

  • Paşabahçe Balık Figürlü Tabak 75 TL 

  • 6'lı Paşabahçe Dantel Çay Takımı 249 TL 

  • 4'lü Paşabahçe Frezya Kase 75 TL 

  • Figürlü Bambu Kesme Tahtası 149 TL

  • Balık / Salyangoz Figürlü Bambu Sunumluk 100 TL 

  • Vip Ahmet Diamond Kek Fanusu 119 TL 

  • Vip Ahmet Yoğurt Süzme Kabı 269 TL 

  • Bambu Peynir Kesme Sunum Tahtası 169 TL 

  • Yuvarlak Bambu Çerezlik 75 TL 

  • Bambu Kalpli Çerezlik 75 TL 

  • Cambu Desenli Borosilikat Cam Kupa 50 TL 

  • 2'li Cambu Borosilikat Cam Tuzluk 100 TL 

  • Schafer Seramik Baharatlık & Saklama Kabı 50 TL 

  • Dekoratif Mum Feneri 75 TL 

  • 3'lü Servis Seti 9,99 TL 

  • Silikon Tencere Kapağı 29,95 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 799 TL

  • Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 279 TL

  • Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 259 TL 

  • Erkek Oduncu Gömlek 279 TL 

  • Erkek Flanel Gömlek 279 TL 

  • Kadın / Erkek Terlik 64,95 TL 

  • Chantale Lycra Fit 15 Den Külotlu Çorap 45 TL 

  • 2'li Chantale Lycra Fit Pantolon Çorabı 30 TL 

  • 2'li Chantale Kadın Bambu Sneaker Çorap 44,95 TL 

  • 2'li Chantale Erkek Bambu Patik Çorap 44,95 TL

  • Chantale Erkek Bambu Çorap 42,50 TL 

  • Chantale Kadın Bambu Patik Çorap 17,95 TL 

  • Chantale Kadın Bambu Soket Çorap 27,95 TL 

  • Chantale Çocuk Bambu Çorap 24,95 TL

Star Wars Darth Vader The Child Mandalorian Figür 399 TL

Haftanın Win Ürünleri

FLY Çamaşır Kurutma Makinesi Dolabı 3.599 TL

  • Ice Banyo Dolabı 2.999 TL

  • Ekin Çok Amaçlı Dolap 3.799 TL

  • Bozca Katlanır Masalı Çok Amaçlı Kiler Dolabı. 7.999 TL

Braun Multiquick 5 Pro El Blender Seti 3.250 TL

  • Braun Citrusquick Narenciye Sıkacağı 999 TL

Kübra Bürümlü
