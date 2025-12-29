ŞOK'a Braun El Blender Seti Geliyor! 31 Aralık 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 31 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 31 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Haftanın Fırsatları
Çeşit Çeşit Atıştırmalıklar
Borcam Fırın Tepsisi 249 TL,
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 799 TL
Star Wars Darth Vader The Child Mandalorian Figür 399 TL
Haftanın Win Ürünleri
FLY Çamaşır Kurutma Makinesi Dolabı 3.599 TL
Braun Multiquick 5 Pro El Blender Seti 3.250 TL
