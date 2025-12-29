onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 29 Aralık 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
29.12.2025 - 12:20

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 29 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Kremi indiriminden Camper ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 29.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

CAMPER Mil Brogues Erkek Ayakkabı, iş kombinlerinizde sizi yarı yolda bırakmayacak gerçek bir kurtarıcı.

Klasik brogue detaylarını modern Camper dokunuşuyla buluşturan bu model, hem şık hem de rahat yapısıyla gün boyu konfor sunuyor.

Linki burada

Kahve tutkunlarının vazgeçilmezi Starbucks By Nespresso Kapsül Kahve Seti, bugün fırsat fiyatıyla sepete eklemelik!

Starbucks’ın ikonik lezzetlerini Nespresso uyumlu kapsüllerle buluşturan bu set, yoğun aroması ve dengeli tadıyla her yudumda farkını hissettiriyor.

Linki burada

Soğuk günlerin vazgeçilmezi Sıcak Çikolata, yoğun kakao tadı ve iç ısıtan lezzetiyle bugün Amazon’da indirimde!

Evde keyifli bir mola vermek, kendinizi şımartmak ya da tatlı bir eşlikçi arıyorsanız, bu fırsatı kaçırmadan sepetinize eklemek isteyeceksiniz.

Bugün %28 indirimde.

Linki burada

Oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak şık ve güçlü bir kulaklık!

Kablosuz özgürlüğüyle hareketinizi kısıtlamadan uzun saatler konfor sunarken, net ses kalitesi ve güçlü bas performansıyla her oyun anını daha canlı yaşamanızı sağlayacak. 

Bugün %14 indirimde.

Linki burada

Lansmana Özel WHEY PROTEIN %40 indirimli uygun fiyatıyla kaçırılmaması gereken fırsatlardan!

'onedio' özel koduyla +%10 indirim fırsatı daha yakalayabilirsiniz!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Seçili Ürünlerde 5 Al 3 Öde Kampanyası!

Mango kurusundan ananas kurusuna, soslu mısırdan sarı leblebiye kadar uzanan bu nefis çeşitler tam bir atıştırmalık şöleni sunuyor.

Linki burada

Glutensiz Jumbo Yulaf Ezmesi %40 İndirimli!

Mükemmel bir ara ve ana öğün alternatifi olan Fropie Glutensiz Jumbo Yulaf Ezmesi uzun süre tokluğu garanti ediyor.

İndirimli fiyatı 215.00 TL.

Linki burada

%100 saf Ege pamuğundan üretilen bu saç kurutma havlusu, yüksek emiciliği sayesinde saçınızı hızlıca kurutuyor!

Hafif yapısı ve pratik kullanımıyla duştan sonra vazgeçilmeziniz olmaya aday.

Bugün %35 indirim oranıyla 143.00  TL.

Linki burada

Loreal Kozmetik ve Kişisel Bakım ürünlerinde 1200TL'ye 400TL indirim!

L’Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara, kirpiklere yoğun hacim kazandıran formülü sayesinde tek dokunuşla göz makyajınızı daha etkileyici hale getiriyor.

Linki burada

Solo Asılabilir Kağıt Havlu 2 al 1 öde fırsatında bugün son gün!

Günlük kullanımda dayanıklılığıyla işinizi kolaylaştıran bu kağıt havlular, mutfakta temizlikten hızlı çözümlere kadar her an kurtarıcı oluyor. 

Hem ekonomik hem de kullanışlı bir alışveriş yapmak isteyenler buraya!

Kremi'de 2. ürüne %80 indirim fırsatıyla yeni yıl hazırlıkları için son gün!

Peptit, seramid ve E vitamini içeren besleyici formülü sayesinde dudakları gün boyu nemlendirir, yumuşatır ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır.

Üstelik 75TL'lik TY PLUS indirimi mevcut.

Linki burada

