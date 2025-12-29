Meteoroloji ve Valilikten Art Arda Uyarılar! Saat Verildi: İstanbul Fırtınaya Teslim Olacak
Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesininin ardından Meteoroloji'den uyarılar gelmeye devam ediyor. Pek çok kentte kar etkisini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için fırtına uyarısında bulundu. MGM'nin ardından İstanbul Valiliği de fırtınaya karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'da yarın fırtınanın etkili olacağını söyleyerek uyarıda bulundu.
Valilik, "Marmara Denizinde oluşacak fırtınanın karada da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir." diyerek uyarıda bulundu.
