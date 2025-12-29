onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji ve Valilikten Art Arda Uyarılar! Saat Verildi: İstanbul Fırtınaya Teslim Olacak

Meteoroloji ve Valilikten Art Arda Uyarılar! Saat Verildi: İstanbul Fırtınaya Teslim Olacak

hava durumu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.12.2025 - 17:27

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesininin ardından Meteoroloji'den uyarılar gelmeye devam ediyor. Pek çok kentte kar etkisini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için fırtına uyarısında bulundu. MGM'nin ardından İstanbul Valiliği de fırtınaya karşı uyardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'da yarın fırtınanın etkili olacağını söyleyerek uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'da yarın fırtınanın etkili olacağını söyleyerek uyarıda bulundu.

Yarın öğle saatlerinde başlaması tahmin edilen fırtınanın, 31 Aralık Çarşamba sabah saatlerinde etkisini yitireceğinin tahmin edildiği bilgisi uyarıda yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul Valiliği de paylaşım yaptı.

Valilik, "Marmara Denizinde oluşacak fırtınanın karada da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir." diyerek uyarıda bulundu.

Valilik, "Marmara Denizinde oluşacak fırtınanın karada da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir." diyerek uyarıda bulundu.

Açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

Marmara Deniz'inde rüzgarın, yarın ( Salı 30.12.2025) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat yer yer 75 km/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın Çarşamba (31.12.2025) günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara Denizinde oluşacak fırtınanın karada da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir.

Kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' ifadeleri yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın