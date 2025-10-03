Ekim 2025 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Suzuki, 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak 'Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını' açıkladı. Markanın en çok tercih edilen otomobil modellerinden biri olan Vitara, bu ay itibariyle 2.035.000 TL başlangıç fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuldu. Suzuki'nin kampanyalı fiyatları da oldukça dikkat çekici.

Uyarı: Suzuki'nin belirlemiş olduğu 'Tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarını' aşağıdaki listede bulabilirsiniz. Markanın internet sitesinden alınan fiyatların ise dönemlik veya sınırlı sayılı kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini unutmayın.