Ekim 2025 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.10.2025 - 08:24

Japon otomobil üreticisi Suzuki, Ekim ayı fiyatlarını açıkladı. Yıllar boyunca motor performansı ve SUV modelleriyle otomobil meraklılarının ilgisini çeken Suzuki, son yıllarda özellikle SUV hibrit modelleriyle öne çıkıyor. Vitara modeliyle ilgi odağı olmayı başaran markanın güncel fiyatları ise merak ediliyor. Peki, Ekim ayında Suzuki'nin Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerinin yeni fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Suzuki'nin Ekim ayı kampanyaları ve güncellenmiş fiyat listesi

Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
Suzuki Ekim 2025 Fiyat Listesi

Japon otomobil üreticisi Suzuki, 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak 'Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını' açıkladı. Markanın en çok tercih edilen otomobil modellerinden biri olan Vitara, bu ay itibariyle 2.035.000 TL başlangıç fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuldu. Suzuki'nin kampanyalı fiyatları da oldukça dikkat çekici.

Uyarı: Suzuki'nin belirlemiş olduğu 'Tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarını' aşağıdaki listede bulabilirsiniz. Markanın internet sitesinden alınan fiyatların ise dönemlik veya sınırlı sayılı kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 1.525.000 TL

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 1.555.000 TL

  • Swift 1.2 MHEV CVT Pulse (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 1.615.000 TL 

  • Swift 1.2 MHEV CVT Pulse (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 1.645.000 TL

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Ekim 2025

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.125.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.075.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.265.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.215.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.235.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.185.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.375.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.325.000 TL

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.035.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 1.985.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.075.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.025.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.175.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.125.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.215.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.165.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.175.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.125.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.215.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.165.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.315.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.265.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.355.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.305.000 TL

