onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
İndirim Günleri Başlıyor! 3 - 9 Ocak Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

İndirim Günleri Başlıyor! 3 - 9 Ocak Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
03.01.2026 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 - 9 Ocak 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3 - 9 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Orkide / Sırma / Kent Boringer Ayçiçek Yağı 5 Litre 429 TL

Orkide / Sırma / Kent Boringer Ayçiçek Yağı 5 Litre 429 TL
onedio.com

  • Doğuş Rize Çayı 1 Kg 239 TL

  • Bal Küpü / Doğuş / Bor Şeker / Nar / Irmak Küp Şeker 1 Kg 54,50 TL

  • Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg 219,50 TL

  • Kemal Kükrer Nar Ekşisi 250 ml 172,50 TL

  • Kaşık-La Dana Etli Kayseri Mantısı 500 gr 99,50 TL

  • Barilla Makarna 500 gr 42,95 TL

  • Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg 69,50 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 65 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml 65 TL

  • Fİnish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 65 TL

  • Bingo Pro Max Bulaşık Makinesi Kapsülü 32'li 179 TL

  • Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre 159 TL

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 135 TL

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 135 TL
onedio.com

  • Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 109 TL

  • Kaanlar Tereyağı 500 gr 235 TL

  • Kebir Tereyağı 500 gr 260 TL

  • Kaanlar / Kebir Kolot Peyniri 500 gr 159 TL

  • Dondurulmuş Piliç Kasap Köfte 1 Kg 129 TL

  • Piliç Döner 200 gr 67,50 TL

  • Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 65 TL

  • Çokça Kahvaltılık Sos 300 gr 39,50 TL

  • McVitie's Saklıköy Sütlü Kremalı Tam Tahıllı Bisküvi 4x100 gr 54,50 TL

  • Xroll Pötibör Bisküvi 1 Kg 63,50 TL

  • Milka Bubbles Çikolata 97 gr 59,50 TL

  • Torku Freama Kakaolu Fındık Krema 400 gr 72,50 TL

  • Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 Kg 145 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
onedio.com

  • Didi Şeftali Aromalı Soğuk Çay 6x330 ml 80 TL

  • Doğuş Gurme Demlik Poşet Çay 100'lü 109 TL 

  • Lipton Yellow Label Demlik Poşet Çay 100'lü 109 TL

  • Nescafe Gold 100 gr 175 TL 

  • Nescafe Klasik 200 gr 175 TL 

  • Marmarabirlik Çizik Yeşil Zeytin 800 gr 135 TL

  • Marmarabirlik Kuru Sele Siyah Zeytin 750 gr 129 TL 

  • Balparmak Çıt Kapak Yayla Çiçek Balı 250 gr 139 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com

8 Ocak 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Onvo 65" Frameless UHD QLED Google Tv 24.999 TL

Onvo 65" Frameless UHD QLED Google Tv 24.999 TL
onedio.com
  • Grundig 55' Smart 4K UHD Google Tv 22.999 TL

Goodwest Turbo Cam Ankastre Set 8.999 TL

Goodwest Turbo Cam Ankastre Set 8.999 TL
onedio.com
  • SEG Çamaşır Makinesi 14.999 TL

Kiwi Elektrikli Çelik Cezve 499 TL

Kiwi Elektrikli Çelik Cezve 499 TL
onedio.com

  • English Home Inox Çay Makinesi 2.199 TL

  • English Home Tost Makinesi 1.999 TL

  • Kiwi Aroma Difüzör 399 TL

  • English Home Mini Blender Seti 1.699 TL

  • Samsung Cyclone Süpürge 4.199 TL

  • Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 999 TL

  • English Home Şarjlı Dikey Süpürge 4.499 TL

  • English Home Saç Kurutma Makinesi 899 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taraftar Lisanslı Bluetooth Kafaüstü Kulaklık 439 TL

Taraftar Lisanslı Bluetooth Kafaüstü Kulaklık 439 TL
onedio.com

  • Taraftar Lisanslı Tws Kulaklık 499 TL

  • Taraftar Lisanslı Powerbank 10.000 mAh 399 TL

  • Taraftar Lisanslı Bluetooth Hoparlör 599 TL

  • Taraftar Lisanslı Uzatma Kablosu 3'lü 349 TL

  • Taraftar Lisanslı Dijital Baskül 399 TL

  • Taraftar Lisanslı Boyun / Sırt Masaj Aleti 999 TL

  • Taraftar Lisanslı Kablosuz Mouse 219 TL

  • Taraftar Lisanslı 20 W Şarj Adaptörü 329 TL

  • Taraftar Lisanslı Wireless Charger 499 TL

  • Taraftar Lisanslı Telefon Standı 149 TL

Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL

Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL
onedio.com

  • Revolt RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

  • APEC 49.4 CC Benzinli Moped 39.990 TL

  • Volta VM4 Neo Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL

Fly Saura Banyo Dolabı 4.999 TL

Fly Saura Banyo Dolabı 4.999 TL
onedio.com

  • Fly Saura Boy Dolabı 1.999 TL

  • Eva Çamaşır Makinesi Dolabı 2.499 TL

  • Lina Raflı Giyinme Dolabı 3.999 TL

Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 17.990 TL

Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 17.990 TL
onedio.com

  • Piranha Delici Kırıcı Matkap 2.490 TL

  • Piranha Şarjlı Vidalama 1.049 TL

  • Piranha Avuç Taşlama 999 TL

  • Piranha Çok Amaçlı Zımpara - Kazıma - Kesme Aleti 1.199 TL

  • Kiwi Şarjlı Testere 1.699 TL

  • Piranha Multimetre 219 TL

  • Piranha Dekupaj Testere 999 TL

  • Piranha Dijital Kumpas 285 TL

  • Orgaz Dedantörlü Kamp Sobası 499 TL

  • Aprilla 55 Parça Şarjlı Vidalama 749 TL

  • Piranha Darbeli Matkap 999 TL

  • Aprilla Elektronik Para Kasası 999 TL

  • Aprilla Para Sayma Makinesi 3.490 TL

Kirli Çamaşır Sepeti 199 TL

Kirli Çamaşır Sepeti 199 TL
onedio.com

  • Rattan Sepet 4 Litre 32,50 TL

  • Organizer Sepet 29,50 TL

  • Rattan Sepet 10 Litre 64,50 TL

  • Cam Banyo Seti 2'li 79,50 TL

  • Dik Kaşıklık 29,50 TL

  • Kepçe Kaşığı Altlığı 29,50 TL

  • Ayarlı Çekmece İçi Kaşıklık 79,50 TL

  • Ütü Masası 599 TL

  • Kanatlı Kurutmalık 299 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Soft Kaymaz Yolluk 80x150 cm 349 TL

Soft Kaymaz Yolluk 80x150 cm 349 TL
onedio.com

  • Soft Kaymaz Salon Halısı 120x180 cm 649 TL

  • English Home Yumuşak Dokulu Banyo Paspas Takımı 349 TL

  • English Home Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL

  • Pierre Cardin Ortopedik Boyun Destekli Visco Yastık 499 TL

  • Sofra Bezi 129 TL

  • Kartopu Aksoft Yumak 2'li 69,50 TL

  • Kartopu Kristal Yumak 2'li 69,50 TL

  • Kartopu Flora Yumak 2'li 69,50 TL

  • Kartopu Kristal Yumak 2'li 69,50 TL

  • Kartopu Angora Natural Yumak 2'li 89,50 TL

  • Kartopu Aksoft Batik Cake Yumak 89,50 TL

  • Erkek Büyük Beden Atlet 79,50 TL

  • Kadın Büyük Beden Dantelli Atlet 79,50 TL

  • Erkek Yün Çorap 29,50 TL

  • Erkek Büyük Beden Havlu Bel Boxer 89,50 TL

  • Kadın Büyük Beden Bato 2'li 89,50 TL

  • Kadın Ribana Külot 3'lü 129 TL

  • Elegance Mermer Efekt Saç Tokaları 89,50 TL

Oyuncak Mikro Blok 299 TL

Oyuncak Mikro Blok 299 TL
onedio.com

Emaye Çaydanlık Takımı 729 TL

Emaye Çaydanlık Takımı 729 TL
onedio.com

  • Emaye Pişir Sakla Tencere 299 TL

  • Emaye Saklama Kabı Seti 499 TL

  • Emaye Sos Tavası 219 TL

  • LAV Vega Cam Kase 24,50 TL

  • LAV Nora Su Bardağı 3'lü 79,50 TL

  • LAV Nora Meşrubat Bardağı 3'lü 99,50 TL

  • LAV Derin 12 Parça Çay Seti 249 TL

  • Paşabahçe Villa Patisserie Sunumluk 159 TL

  • Borcam Fırın Tepsisi 139 TL

  • Paşabahçe Aware Kavanoz 119 TL

  • Paşabahçe Iconic Kupa 2'li 99,50 TL

  • Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 479 TL

  • Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 3'lü 399 TL

  • Opal Yemek Tabağı 54,50 TL

  • Opal Çorba Kasesi 54,50 TL

  • Opal Pasta Tabağı 54,50 TL

  • Aynalı Sunum Tepsisi 109 TL

  • Aynalı Peçetelik 99,50 TL

  • Vip Ahmet Saklama Kabı 99,50 TL

  • Vip Ahmet Kahvaltılık Saklama Kabı 29,50 TL

  • Vip Ahmet Sunumluk Kase 59,50 TL

  • Saklama Kabı 39,50 TL

  • 7 Parça Saklama Kabı Seti 135 TL

  • Saklama Kabı Seti 3'lü 79,50 TL

  • Metal Yuvarlak Tepsi 39,50 TL

  • Saklama Kabı 1900 ml 29,50 TL

  • Saklama Kabı 1200 ml 19,50 TL

  • Saklama Kabı 600 ml 14,50 TL

  • Saklama Kabı 400 ml 9,50 TL

  • Detox Sürahi 49,50 TL

  • Ottimo Kulplu Çay Bardağı 6'lı 115 TL

  • Silikon Servis Gereçleri 29,50 TL

  • Metal Makarna Süzgeci 269 TL

  • Süzgeç 2'li 84,50 TL

  • Servis Gereçleri 99,50 TL

  • Mini Metal El Aletleri 39,50 TL

  • Salata Kurutucu 199 TL

  • Kapaklı Hamur Leğeni 69,50 TL

  • Cam Su Şişesi 69,50 TL

  • Pipetli Matara 139 TL

  • Yuvarlak Çerezlik 9,50 TL

  • Kahve Bardağı 19,50 TL

  • Rooc Çok Amaçlı Bıçak Seti 3'lü 149 TL

  • Cam Küllük 44,50 TL

  • Borosilikat Kupa 3'lü 99,50 TL

👇

👇
onedio.com

👇

👇
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
onedio.com

9 Ocak 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Dijitsu 65" QLED Google Tv 23.900 TL

Dijitsu 65" QLED Google Tv 23.900 TL
onedio.com

  • Dijitsu 50' QLED Google Tv 13.500 TL

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL

  • Kumtel Kablosuz Yüzey Temizleyici 2.750 TL

  • Heifer Çubuk Blender 899 TL

  • Sensörlü Çöp Kovası 799 TL

  • Polosmart Akıllı Saat 299 TL

  • Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL

  • Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 599 TL

  • Kumtel Fanlı Isıtıcı 750 TL

Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL

Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL
onedio.com

  • Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL

  • Tefal Düdüklü Tencere 6.750 TL

  • Tefal Simplicity Krep Tava 25 cm 649 TL

  • Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.200 TL

  • Çelik Termos 2 Litre 489 TL

  • Glass in love Büyük Cam Kase 2000 cc 219 TL

  • Glass in love Cam Lokumluk 119 TL

  • Rakle Bambu Standlı Baharatlık Seti 219 TL

  • Pazar Arabası 450 TL

  • 3 Katlı Kurutmalık 849 TL

  • Mini Ütü Masası 299 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL

Avansas Fotokopi Kağıdı 129 TL

Avansas Fotokopi Kağıdı 129 TL
onedio.com

  • Figürlü Tükenmez Kalemler 69 TL

  • Çıtçıt Pense Seti 429 TL

  • Sıcak Silikon Tabancası 229 TL

  • Çift Uçlu Renkli Akrilik Kalem 239 TL

  • Hobi Pens Seti 359 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Erkek Trekking Ayakkabı 699 TL

Erkek Trekking Ayakkabı 699 TL
onedio.com

  • Casilli Kadın Termal Tayt 209 TL

  • Dagi Erkek Pijama Takımı 599 TL

  • Dagi Kadın Pijama Takımı 579 TL

  • Erkek Oduncu Gömlek 299 TL

  • Lotto Tam Fermuarlı Polar Sweat 299 TL

  • Kadın Slip 5'li 199 TL

  • Casilli Sporcu Sütyeni 399 TL

  • Çocuk Desenli Külotlu Çorap 69 TL

  • Comfort Family Kız / Erkek Çocuk Termal Çorap 32 TL

  • Kadın - Erkek Termal Soket Çorap 59 TL

  • Erkek Soket Çorap 3'lü 59 TL

  • Kadın - Erkek Yün Soket Çorap 39 TL

  • Çocuk Çorap 5'li 89 TL

  • Şemsiye 139 TL

  • Peluş Patik 169 TL

  • Mandal Toka Çeşitleri 139 TL

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 849 TL

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 849 TL
onedio.com

  • Kirli Çamaşır Sepeti 339 TL

  • Vileda Spino Ultra Yedek Paspas 109 TL

  • Hazneli Spreyli Camsil 119 TL

  • Benante Ahşap Kulplu Hasır Sepet 229 TL

  • Saplı Saklama Kabı 89 TL

  • Çamaşır Selesi 159 TL

  • Banyo Seti 249 TL

  • Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 139 TL

  • Renkli Cam Sıvı Sabunluk Çeşitleri 69 TL

  • Bölmeli Metal Deterjanlık 259 TL

  • Plastik Raf Ünitesi 259 TL

  • 2 Katlı Yapışkanlı Şampuanlık 199 TL

  • Desenli Su Kovası 59 TL

  • Tuvalet Fırçası Çeşitleri 39 TL

  • Kapı Arkası Askılık 139 TL

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 469 TL

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 469 TL
onedio.com

  • Dagi Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 950 TL

  • Kaydırmaz Tabanlık 59 TL

  • Banyo Paspası 99 TL

  • Banyo Paspas Seti 349 TL

  • Yüz Havlusu 99 TL

  • Su Emici Paspas 95 TL

ŞOK 3 - 6 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Fakir Kişisel Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL

Fakir Kişisel Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL
onedio.com

  • Altus Cam Kettle 899 TL 

  • Kiwi Kahve ve Baharat Öğütücü 249 TL 

  • Sinbo Tost Makinesi 499 TL

  • 4'lü Paşabahçe Timeless Su Bardağı 299 TL 

  • 2'li Paşabahçe Timeless Fincan 149 TL 

  • Paşabahçe Timeless Servis Tabağı 199 TL 

  • 4'lü Paşabahçe Timeless Kase 179 TL 

  • 4'lü Paşabahçe Timeless Meşrubat Bardağı 299 TL 

  • Paşabahçe Timeless 12 Parça Çay Seti 449 TL 

  • 2'li Paşabahçe Timeless Tatlı Tabağı 100 TL 

  • Paşabahçe Timeless Cam Kapaklı Karaf 149 TL 

  • Paşabahçe Timeless Sürahi 249 TL

  • Hayvan Figürlü Kupa 169 TL

  • Makyaj Organizeri 75 TL

  • Rooc Mutfak Makası 50 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dinarsu Wellsoft Tv Battaniyesi 229 TL

Dinarsu Wellsoft Tv Battaniyesi 229 TL
onedio.com

  • Dinarsu Kalp Desenli Wellsoft Tv Battaniyesi 249 TL 

  • Çift Kişilik Çift Taraflı Yorgan 1.399 TL 

  • Penti Daima 50 Pantolon Çorabı 50 TL 

  • Penti Daima 50 Külotlu Çorap 109 TL 

  • 2'li Penti Daima 15 Den Pantolon Çorabı 44,95 TL 

  • Penti Daima 15 Den Külotlu Çorap 69,95 TL 

  • 2'li Asonic Usb Şarjlı İnce / Kalem Pil 149 TL

  • Orbus GU10 Led Ampul 13 TL 

  • Panasonic Beyaz Işık Led Ampul 50 TL 

  • Matchbox Özel Lisanslı Arabalar 129 TL 

  • Hot Wheels Fırlatıcı ve Taşıyıcı Ejderha 649 TL 

  • Hot Wheels Akrobasi Pisti Yarış Seti 299 TL

  • Barbie Prılıtılı Bebekler 249 TL 

  • Barbie Prenses Bebekler 249 TL 

  • Polly Pocket Arkadaşları 119 TL 

  • Dollyland Minkie Şirin Bebek Aksesuarlı Set 199 TL 

  • Dollyland Luvlie Mezuniyet Balosu 100 TL 

  • Parmak Isıran Sevimli Hayvanlar 59,95 TL

Remaks TV Stand 180 cm Metal Leg 2.999 TL

Remaks TV Stand 180 cm Metal Leg 2.999 TL
onedio.com

  • Zion Metalli Dekoratif 5 Raflı Kitaplık 1.499 TL

  • Venga Metal Ayaklı Çalışma Masası Atlantik Beyaz 1.499 TL

  • Santos Çapraz Ayaklı Metalli Çalışma Masası 1.599 TL

  • Orka 3'lü Metal Ayaklı Zigon Sehpa 899 TL

  • Positano Metalli İkili Yuvarlak Orta Sehpa Atlantik Çam 949 TL

  • Simroz Kirli Sepetli 2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2.599 TL

Minisan 2100 Watt 3 Çubuk Quartz Soba 1.449 TL

Minisan 2100 Watt 3 Çubuk Quartz Soba 1.449 TL
onedio.com

  • Minisan 2500 Watt 5 Çubuk Quartz Soba 1.649 TL

  • Altus Yağlı Radyatör 2.899 TL

  • UFO Infrared 2400 Watt Isıtıcı 4.799 TL

  • Raks Mika W2500 2300 W Duvar Tipi Isıtıcı 1.499 TL

  • Kiwi Elektrikli Fanlı Isıtıcı 499 TL

Seçili soba ve ısıtıcılarda sepette %10 net indirim fırsatına buradan göz atmayı unutmayın.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın