İndirim Günleri Başlıyor! 3 - 9 Ocak Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 - 9 Ocak 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?
3 - 9 Ocak 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Orkide / Sırma / Kent Boringer Ayçiçek Yağı 5 Litre 429 TL
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 135 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
Tazenin Yıldızları
Tazenin Yıldızları
8 Ocak 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Onvo 65" Frameless UHD QLED Google Tv 24.999 TL
Goodwest Turbo Cam Ankastre Set 8.999 TL
Kiwi Elektrikli Çelik Cezve 499 TL
Taraftar Lisanslı Bluetooth Kafaüstü Kulaklık 439 TL
Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL
Fly Saura Banyo Dolabı 4.999 TL
Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 17.990 TL
Kirli Çamaşır Sepeti 199 TL
Soft Kaymaz Yolluk 80x150 cm 349 TL
Oyuncak Mikro Blok 299 TL
Emaye Çaydanlık Takımı 729 TL
9 Ocak 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Dijitsu 65" QLED Google Tv 23.900 TL
Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL
Avansas Fotokopi Kağıdı 129 TL
Erkek Trekking Ayakkabı 699 TL
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 849 TL
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 469 TL
ŞOK 3 - 6 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Fakir Kişisel Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL
Dinarsu Wellsoft Tv Battaniyesi 229 TL
Remaks TV Stand 180 cm Metal Leg 2.999 TL
Minisan 2100 Watt 3 Çubuk Quartz Soba 1.449 TL
