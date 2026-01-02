onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
A101'e Elektronik Para Kasası Geliyor! 8 Ocak 2026 Aldın Aldın Kataloğu

etiket A101'e Elektronik Para Kasası Geliyor! 8 Ocak 2026 Aldın Aldın Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.01.2026 - 17:49

8 Ocak 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 Ocak 2026 Aldın Aldın kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Aldın Aldın fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Onvo 65" Frameless UHD QLED Google Tv 24.999 TL

Onvo 65" Frameless UHD QLED Google Tv 24.999 TL
  • Grundig 55' Smart 4K UHD Google Tv 22.999 TL

Goodwest Turbo Cam Ankastre Set 8.999 TL

Goodwest Turbo Cam Ankastre Set 8.999 TL
  • SEG Çamaşır Makinesi 14.999 TL

Kiwi Elektrikli Çelik Cezve 499 TL

Kiwi Elektrikli Çelik Cezve 499 TL

  • English Home Inox Çay Makinesi 2.199 TL

  • English Home Tost Makinesi 1.999 TL

  • Kiwi Aroma Difüzör 399 TL

  • English Home Mini Blender Seti 1.699 TL

  • Samsung Cyclone Süpürge 4.199 TL

  • Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 999 TL

  • English Home Şarjlı Dikey Süpürge 4.499 TL

  • English Home Saç Kurutma Makinesi 899 TL

Taraftar Lisanslı Bluetooth Kafaüstü Kulaklık 439 TL

Taraftar Lisanslı Bluetooth Kafaüstü Kulaklık 439 TL

  • Taraftar Lisanslı Tws Kulaklık 499 TL

  • Taraftar Lisanslı Powerbank 10.000 mAh 399 TL

  • Taraftar Lisanslı Bluetooth Hoparlör 599 TL

  • Taraftar Lisanslı Uzatma Kablosu 3'lü 349 TL

  • Taraftar Lisanslı Dijital Baskül 399 TL

  • Taraftar Lisanslı Boyun / Sırt Masaj Aleti 999 TL

  • Taraftar Lisanslı Kablosuz Mouse 219 TL

  • Taraftar Lisanslı 20 W Şarj Adaptörü 329 TL

  • Taraftar Lisanslı Wireless Charger 499 TL

  • Taraftar Lisanslı Telefon Standı 149 TL

Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL

Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL

  • Revolt RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

  • APEC 49.4 CC Benzinli Moped 39.990 TL

  • Volta VM4 Neo Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fly Saura Banyo Dolabı 4.999 TL

Fly Saura Banyo Dolabı 4.999 TL

  • Fly Saura Boy Dolabı 1.999 TL

  • Eva Çamaşır Makinesi Dolabı 2.499 TL

  • Lina Raflı Giyinme Dolabı 3.999 TL

Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 17.990 TL

Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 17.990 TL

  • Piranha Delici Kırıcı Matkap 2.490 TL

  • Piranha Şarjlı Vidalama 1.049 TL

  • Piranha Avuç Taşlama 999 TL

  • Piranha Çok Amaçlı Zımpara - Kazıma - Kesme Aleti 1.199 TL

  • Kiwi Şarjlı Testere 1.699 TL

  • Piranha Multimetre 219 TL

  • Piranha Dekupaj Testere 999 TL

  • Piranha Dijital Kumpas 285 TL

  • Orgaz Dedantörlü Kamp Sobası 499 TL

  • Aprilla 55 Parça Şarjlı Vidalama 749 TL

  • Piranha Darbeli Matkap 999 TL

  • Aprilla Elektronik Para Kasası 999 TL

  • Aprilla Para Sayma Makinesi 3.490 TL

Kirli Çamaşır Sepeti 199 TL

Kirli Çamaşır Sepeti 199 TL

  • Rattan Sepet 4 Litre 32,50 TL

  • Organizer Sepet 29,50 TL

  • Rattan Sepet 10 Litre 64,50 TL

  • Cam Banyo Seti 2'li 79,50 TL

  • Dik Kaşıklık 29,50 TL

  • Kepçe Kaşığı Altlığı 29,50 TL

  • Ayarlı Çekmece İçi Kaşıklık 79,50 TL

  • Ütü Masası 599 TL

  • Kanatlı Kurutmalık 299 TL

Soft Kaymaz Yolluk 80x150 cm 349 TL

Soft Kaymaz Yolluk 80x150 cm 349 TL

  • Soft Kaymaz Salon Halısı 120x180 cm 649 TL

  • English Home Yumuşak Dokulu Banyo Paspas Takımı 349 TL

  • English Home Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL

  • Pierre Cardin Ortopedik Boyun Destekli Visco Yastık 499 TL

  • Sofra Bezi 129 TL

  • Kartopu Aksoft Yumak 2'li 69,50 TL

  • Kartopu Kristal Yumak 2'li 69,50 TL

  • Kartopu Flora Yumak 2'li 69,50 TL

  • Kartopu Kristal Yumak 2'li 69,50 TL

  • Kartopu Angora Natural Yumak 2'li 89,50 TL

  • Kartopu Aksoft Batik Cake Yumak 89,50 TL

  • Erkek Büyük Beden Atlet 79,50 TL

  • Kadın Büyük Beden Dantelli Atlet 79,50 TL

  • Erkek Yün Çorap 29,50 TL

  • Erkek Büyük Beden Havlu Bel Boxer 89,50 TL

  • Kadın Büyük Beden Bato 2'li 89,50 TL

  • Kadın Ribana Külot 3'lü 129 TL

  • Elegance Mermer Efekt Saç Tokaları 89,50 TL

Oyuncak Mikro Blok 299 TL

Oyuncak Mikro Blok 299 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emaye Çaydanlık Takımı 729 TL

Emaye Çaydanlık Takımı 729 TL

  • Emaye Pişir Sakla Tencere 299 TL

  • Emaye Saklama Kabı Seti 499 TL

  • Emaye Sos Tavası 219 TL

  • LAV Vega Cam Kase 24,50 TL

  • LAV Nora Su Bardağı 3'lü 79,50 TL

  • LAV Nora Meşrubat Bardağı 3'lü 99,50 TL

  • LAV Derin 12 Parça Çay Seti 249 TL

  • Paşabahçe Villa Patisserie Sunumluk 159 TL

  • Borcam Fırın Tepsisi 139 TL

  • Paşabahçe Aware Kavanoz 119 TL

  • Paşabahçe Iconic Kupa 2'li 99,50 TL

  • Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 479 TL

  • Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 3'lü 399 TL

  • Opal Yemek Tabağı 54,50 TL

  • Opal Çorba Kasesi 54,50 TL

  • Opal Pasta Tabağı 54,50 TL

  • Aynalı Sunum Tepsisi 109 TL

  • Aynalı Peçetelik 99,50 TL

  • Vip Ahmet Saklama Kabı 99,50 TL

  • Vip Ahmet Kahvaltılık Saklama Kabı 29,50 TL

  • Vip Ahmet Sunumluk Kase 59,50 TL

  • Saklama Kabı 39,50 TL

  • 7 Parça Saklama Kabı Seti 135 TL

  • Saklama Kabı Seti 3'lü 79,50 TL

  • Metal Yuvarlak Tepsi 39,50 TL

  • Saklama Kabı 1900 ml 29,50 TL

  • Saklama Kabı 1200 ml 19,50 TL

  • Saklama Kabı 600 ml 14,50 TL

  • Saklama Kabı 400 ml 9,50 TL

  • Detox Sürahi 49,50 TL

  • Ottimo Kulplu Çay Bardağı 6'lı 115 TL

  • Silikon Servis Gereçleri 29,50 TL

  • Metal Makarna Süzgeci 269 TL

  • Süzgeç 2'li 84,50 TL

  • Servis Gereçleri 99,50 TL

  • Mini Metal El Aletleri 39,50 TL

  • Salata Kurutucu 199 TL

  • Kapaklı Hamur Leğeni 69,50 TL

  • Cam Su Şişesi 69,50 TL

  • Pipetli Matara 139 TL

  • Yuvarlak Çerezlik 9,50 TL

  • Kahve Bardağı 19,50 TL

  • Rooc Çok Amaçlı Bıçak Seti 3'lü 149 TL

  • Cam Küllük 44,50 TL

  • Borosilikat Kupa 3'lü 99,50 TL

👇

👇

👇

👇

👇

👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın