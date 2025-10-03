onedio
Ekim 2025 Toyota Fiyat Listesi! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Ekim 2025 Toyota Fiyat Listesi! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.10.2025 - 08:04

Japon otomobil üreticisi Toyota, Ekim ayı fiyat listesini açıkladı. Kalitesi ve güvenilirliği ile yıllar boyunca Avrupa'nın en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Toyota, güçlü motorları ve son dönemde popülerleşen SUV hibrit modelleri ile göz dolduruyor. Türkiye'de de en çok satılan otomobiller arasında yer alan Toyota, Ekim ayı için belirlediği fiyatlarla bu ay da rekabete hazır.

Peki, Ekim ayında Toyota'nın Corolla, Yeni Corolla Cross, Yaris, Yaris Cross, Camry, CHR, RAV4, Hilux ve Yeni Land Cruiser Prado modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Toyota'nın Ekim ayı kampanyaları ve güncellenmiş fiyat listesi hakkında bilgiler.

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
Toyota Fiyat Listesi

Japon otomobil devi Toyota, Ekim ayına özel fiyatlarını açıkladı. Toyota, dünya genelinde en prestijli otomobil markalarından biri olarak kabul edilir ve bu ay için belirlediği 'Ekim Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar' ise aşağıda listelenmiştir.

Uyarı: Toyota'nın internet sitesinden alınan fiyatlar ise dönemlik sınırlı sayılı kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Toyota Corolla Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.750.000 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S 1.780.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.856.500 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.958.500 TL

  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 2.126.000 TL

(Tavsiye Edilen Ekim Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Corolla Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT2.308.000 TL

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT2.354.000 TL l Ekim Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyat: 2.180.500 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT2.368.000 TL l Ekim Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyat: 2.190.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT2.450.000 TL l Ekim Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyat: 2.200.000 TL

Toyota Yenilenen Corolla Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.197.500 TL

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.242.000 TL - Tavsiye Edilen Ekim Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatları: 2.180.500 TL 

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.255.500 TL - Tavsiye Edilen Ekim Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatları: 2.190.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.333.500 TL - Tavsiye Edilen Ekim Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatları: 2.200.000 TL 

(Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel ÖTV Oranı ile Fiyatlar)

Toyota Yeni Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.320.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.445.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.800.000 TL

(Tavsiye Edilen Lansmana Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar*)

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT** 2.148.500 TL I Kampanyalı Fiyat - 1.950.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.360.500 TL I Kampanyalı Fiyat - 2.276.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.436.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.714.000 TL I Kampanyalı Fiyat - 2.559.000 TL

  • 1.8 Hybrid GR Sport e-CVT 2.755.000 I Kampanyalı Fiyat - 2.562.000 TL

(Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel ÖTV Oranı ile Fiyatlar)

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.995.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.282.500 TL

  • 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT** 2.282.500 TL 

(Tavsiye Edilen Ekim Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT 2.032.000 TL

  • 1.5 Hybrid Flame 130 HP e-CVT 2.204.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT 2.230.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack 130 HP e-CVT* 2.383.500 TL 

(Tavsiye Edilen Ekim Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.771.500 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.059.000 TL

(Tavsiye Edilen Ekim Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 2.8 D-4D 8 A\T Yeni Land Cruiser Prado 12.000.000 TL 

(Tavsiye Edilen Liste Fiyatı)

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT 4.946.500 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 GR SPORT e-CVT 5.399.000 TL 

(Tavsiye Edilen Ekim Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Hilux Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T 2.345.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T 3.607.500 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 3.874.000 TL

  • 2.8 D-4D 4x4 GR SPORT A/T 4.631.500 TL 

(Tavsiye Edilen Ekim Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Proace City Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T 1.532.000 TL

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 1.711.000 TL 

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 1.749.500 TL

(Tavsiye Edilen Ekim Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.5 D Vision M/T 1.078.500 TL

  • 1.5 D Dream M/T 1.127.500 TL

(Tavsiye Edilen Ekim Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

