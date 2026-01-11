onedio
"Doğal Vücut Isıtıcısı" Denilen İçeceğin Faydaları Saymakla Bitmiyor!

"Doğal Vücut Isıtıcısı" Denilen İçeceğin Faydaları Saymakla Bitmiyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.01.2026 - 19:22

Rusya ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, ülkemizi yeniden etkisi altına aldı. Birçok şehrimiz karla kavuştu, soğuk kış günleri iyiden iyiye bastırdı. Soğuk havalarda en büyük keyfimiz ise sıcak içecekler oluyor. Çay, kahve, özellikle de kış aylarına özel tüketilen salep birçoğumuzun tercihi.

Salep, doğal yapısı ve lezzetiyle kış akşamlarımızın vazgeçilmezi.

Peki salepin faydalarını biliyor musunuz?

Salep, kış aylarında hepimizin vazgeçilmezi.

Salep, kış aylarında hepimizin vazgeçilmezi.

Kastamonu'da yetiştirilen salep, kış mevsiminde vatandaşların vazgeçilmez içeceği haline geldi. Kentteki işletmelerde doğal ürünlerle hazırlanan salep, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kastamonu'da salep, şeker ve süt kullanılarak hazırlanıyor, hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. 

Salep, vücudun ısı dengesini koruduğu için özellikle kış mevsiminde yoğun ilgi görüyor. 

Kastamonu'da salep satışı yapan Büşra Hamaloğlu, maalesef piyasada salep adı altında farklı karışımlar satıldığını ifade ediyor.

Peki salepin faydaları neler?

Peki salepin faydaları neler?

  • Salep, özellikle sütle birlikte hazırlandığında yüksek miktarda kalsiyum içerir. 

  • İçeriğindeki müsilaj, üst solunum yolu enfeksiyonlarını hafifletebilir. Ayrıca bronşit, soğuk algınlığı ve öksürük gibi hastalıklarının etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Bu nedenle kış aylarında sıklıkla tercih edilebilir.

  • Salep düşük kalorilidir ve yağ yakımını hızlandırır. 

  • Vücut ısısını dengede tutar. 

  • Vücudun direncini artırır.

  • Sinirleri yatıştırır. 

Peki gerçek salep nasıl anlaşılır?

Kaynar haldeki gerçek salep, ortalama 25-30 dakika içinde kıvama gelir. Eğer salep daha kısa sürede, örneğin 10-15 dakika içinde veya daha kısa sürede kıvam alıyorsa, o salebin içinde kıvam artırıcı madde olabilir. Ayrıca gerçek salep, sütle tamamen bütünleşir ve pürüzsüz bir içim sunar. Yaptığınız salep, içerken pütürlü bir yapıdaysa içinde farklı maddeler olabilir.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
