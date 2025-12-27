onedio
Milli Yıldız Arda Güler ve Fenerbahçeli Yiğit Efe Demir, Karlar Altındaki Tatilde Bile Futbolu Bırakmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.12.2025 - 23:45

Türk futbolunun parlayan isimlerinden Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Fenerbahçe’nin genç yeteneği Yiğit Efe Demir, Bolu’daki Gölcük Tabiat Parkı’nda kar manzarası eşliğinde top oynadı.

Bembeyaz örtüyle kaplanan alanda futbol yapan iki oyuncunun neşeli anları sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede büyük ilgi gören görüntüler, binlerce beğeni ve yorum alarak futbolseverlerin yüzünü güldürdü.

İkilinin videosu sosyal medyada konuşulan videolar arasına girdi.

Arda ve Yiğit Efe, hem Fenerbahçe hem de genç milli takımlardan uzun yıllardır süren bir arkadaşlığa sahip. Bu videoda da tatillerini birlikte geçirdikleri görülüyor.

