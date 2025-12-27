Milli Yıldız Arda Güler ve Fenerbahçeli Yiğit Efe Demir, Karlar Altındaki Tatilde Bile Futbolu Bırakmadı
Türk futbolunun parlayan isimlerinden Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Fenerbahçe’nin genç yeteneği Yiğit Efe Demir, Bolu’daki Gölcük Tabiat Parkı’nda kar manzarası eşliğinde top oynadı.
Bembeyaz örtüyle kaplanan alanda futbol yapan iki oyuncunun neşeli anları sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede büyük ilgi gören görüntüler, binlerce beğeni ve yorum alarak futbolseverlerin yüzünü güldürdü.
İkilinin videosu sosyal medyada konuşulan videolar arasına girdi.
