onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ailenin En Miniği İlk Kez Göründü: Acun Ilıcalı, Kızı Banu'nun Geçtiğimiz Ay Doğan Kızını Paylaştı!

Ailenin En Miniği İlk Kez Göründü: Acun Ilıcalı, Kızı Banu'nun Geçtiğimiz Ay Doğan Kızını Paylaştı!

Acun Ilıcalı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.12.2025 - 23:19

2020 yılında kızı Begüm'ü kucağına alan Acun Ilıcalı'nın ilk göz ağrısı Banu Ilıcalı, 17 Kasım'da ikinci kez anne olmuştu. Kızına Ela adını veren Banu Ilıcalı'nın biricik bebeğinin kırkı çıktı. İkinci kez dede olan Acun Ilıcalı, torununu kızı Melisa'yla birlikte ilk kez paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Banu Ilıcalı Ceyhun'un ikinci kez anne olduğu müjdesini geçtiğimiz ay vermişti.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Banu Ilıcalı Ceyhun'un ikinci kez anne olduğu müjdesini geçtiğimiz ay vermişti.

Çocuklarına düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı, ilk kez 2020 yılında Banu Ilıcalı Ceyhun'un kızı Begüm'le dedeliği tatmıştı. 2016 yılında dünyaevine girdiği Efe Ceyhun'la mutlu evliliklerini bir kez daha taçlandıran Banu Ilıcalı Ceyhun'un 17 Kasım 2025'te ikinci kızı Ela dünyaya geldi.

İkinci kez dedeliği yaşayan Acun Ilıcalı, minik torunu Ela'nın yüzünü ilk kez gösterdi!

İkinci kez dedeliği yaşayan Acun Ilıcalı, minik torunu Ela'nın yüzünü ilk kez gösterdi!

Kırkı çıkan güzeller güzeli Ela'nın annesi ve dedesine olan benzerliği gözlerden kaçmadı. Güzeller güzeli minik teyzesi Melisa'nın kucağında gülücükler saçan Ela'ya mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyoruz ❤️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın