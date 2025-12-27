Ailenin En Miniği İlk Kez Göründü: Acun Ilıcalı, Kızı Banu'nun Geçtiğimiz Ay Doğan Kızını Paylaştı!
2020 yılında kızı Begüm'ü kucağına alan Acun Ilıcalı'nın ilk göz ağrısı Banu Ilıcalı, 17 Kasım'da ikinci kez anne olmuştu. Kızına Ela adını veren Banu Ilıcalı'nın biricik bebeğinin kırkı çıktı. İkinci kez dede olan Acun Ilıcalı, torununu kızı Melisa'yla birlikte ilk kez paylaştı.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Banu Ilıcalı Ceyhun'un ikinci kez anne olduğu müjdesini geçtiğimiz ay vermişti.
İkinci kez dedeliği yaşayan Acun Ilıcalı, minik torunu Ela'nın yüzünü ilk kez gösterdi!
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
