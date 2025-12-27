Asena ve İbrahim Tatlıses, 22 Sene Küslüğün Ardından İbo Show Yılbaşı Özel'de Bir Arada!
Bir döneme damga vuran İbrahim Tatlıses ve Asena aşkı büyük bir küslükle sona ermişti. Tam 22 yıl küs kalan ikili yıllar sonra barışırken İbo Show Yılbaşı Özel programında bir sürpriz yaşandı. Asena ve İbrahim Tatlıses, yılbaşı programında bir araya geldi. İbrahim Tatlıses, Asena'nın gelişinin ardından gözyaşlarını tutamadı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Oryantal Asena ve İbrahim Tatlıses, bir dönem magazin gündeminden düşmek bilmiyordu.
