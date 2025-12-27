onedio
Asena ve İbrahim Tatlıses, 22 Sene Küslüğün Ardından İbo Show Yılbaşı Özel'de Bir Arada!

Esra Demirci
27.12.2025 - 15:33

Bir döneme damga vuran İbrahim Tatlıses ve Asena aşkı büyük bir küslükle sona ermişti. Tam 22 yıl küs kalan ikili yıllar sonra barışırken İbo Show Yılbaşı Özel programında bir sürpriz yaşandı. Asena ve İbrahim Tatlıses, yılbaşı programında bir araya geldi. İbrahim Tatlıses, Asena'nın gelişinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Oryantal Asena ve İbrahim Tatlıses, bir dönem magazin gündeminden düşmek bilmiyordu.

Bir dönem 4 yıl boyunca büyük aşk yaşayan Asena ve İbrahim Tatlıses'in aşkı kadar ayrılıkları da çok konuşulmuştu. Ayrılıklarının ardından tam 22 yıl küs kalan ikili yıllar sonra barışırlarken İbo Show Yılbaşı Özel bölümünde büyük bir sürpriz yaşandı. 

Asena ve İbrahim Tatlıses, 22 yıllık küslükten sonra İbo Show'da bir araya geldi. Asena'nın stüdyoya girmesinin ardından İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı.

Buradan izleyebilirsiniz:

