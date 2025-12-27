onedio
Bir Öğrenci Ünlü Fizikçi Einstein'a Benzettiği Fizik Öğretmenini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
27.12.2025 - 18:51

Bazı insanlar çift yaratılmıştı derler. Bazen, bazı benzerlikleri insanı hayrete düşürebiliyor. Özellikle ortaya bazı tesadüfler de varsa iş oldukça ilginç bir hal alıyor. Mesele geçenlerde bir içerik üreticisi, Türkiye'deki ünlülere hem meslekleri hem. de görünümleri ile benzeyen Yunan ünlüleri paylaşmıştı. Benzerlikler hepimizi oldukça şaşırtmıştı. 

Bir öğrenci de ünlü fizikçi Einstein'a benzeyen fizik öğretmenini paylaştı. Fizik dersini Einstein'dan dinliyormuş gibi olmanın nasıl bir his olduğu merak konusu oldu.

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2004...
Buradan izleyebilirsiniz;

Benziyor mu yanılsama mı?

Kimileri öğretmeni gerçekten Einstein'a benzetirken kimileri ise yalnızca mesleğinden ötürü öğrencisin böyle hissettiğini savundu. Peki sizce benzerlik var mı?

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
