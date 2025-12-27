Bir Öğrenci Ünlü Fizikçi Einstein'a Benzettiği Fizik Öğretmenini Paylaştı

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2004...
Bazı insanlar çift yaratılmıştı derler. Bazen, bazı benzerlikleri insanı hayrete düşürebiliyor. Özellikle ortaya bazı tesadüfler de varsa iş oldukça ilginç bir hal alıyor. Mesele geçenlerde bir içerik üreticisi, Türkiye'deki ünlülere hem meslekleri hem. de görünümleri ile benzeyen Yunan ünlüleri paylaşmıştı. Benzerlikler hepimizi oldukça şaşırtmıştı.
Bir öğrenci de ünlü fizikçi Einstein'a benzeyen fizik öğretmenini paylaştı. Fizik dersini Einstein'dan dinliyormuş gibi olmanın nasıl bir his olduğu merak konusu oldu.
Buradan izleyebilirsiniz;
Benziyor mu yanılsama mı?
