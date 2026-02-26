onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Selena Gomez, Yayında Gaz Çıkardığı İçin Tepki Çeken Eşi Benny Blanco'ya Sahip Çıktı

Selena Gomez, Yayında Gaz Çıkardığı İçin Tepki Çeken Eşi Benny Blanco'ya Sahip Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.02.2026 - 10:30

Katıldığı podcast yayınında gaz çıkaran ve kirlik ayaklarıyla dikkat çeken Benny Blanco sosyal medyada tepki çekmişti. “Selena buna mı aşık oldu?” yorumları yapılırken, Gomez eleştirilere jet hızında yanıt verdi. Ünlü şarkıcı gelen eleştirilere inat eşiyle bir video paylaşıp “Her geçen gün sana daha çok aşık oluyorum sevgilim” notunu düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2023 yılında aşk yaşamaya başlayan Selena Gomez ve müzik yapımcısı Benny Blanco, 2025’in Eylül ayında sürpriz bir törenle dünyaevine girmişti.

2023 yılında aşk yaşamaya başlayan Selena Gomez ve müzik yapımcısı Benny Blanco, 2025’in Eylül ayında sürpriz bir törenle dünyaevine girmişti.

Hollywood’un en dikkat çeken ilişkilerinden biri haline gelen çiftin birlikteliği o günden bu yana yakından takip ediliyor. Her adımları olay olan Gomez ve Blanco, kimi zaman romantik paylaşımlarıyla övgü alıyor, kimi zaman da sosyal medyada eleştirilerin hedefi oluyor.

Son olarak Benny Blanco’nun yayınladığı Friends Keep Secrets adlı podcast bölümü gündem yarattı.

Son olarak Benny Blanco’nun yayınladığı Friends Keep Secrets adlı podcast bölümü gündem yarattı.

Rahat tavırlarıyla koltukta uzanan Blanco’nun kirli ayakları ayrı, yayın sırasında gaz çıkarması ayrı olay oldu. Sosyal medyada “Selena buna mı aşık oldu?”, “Bu adamla nasıl evlendin?”gibi eleştiriler yağdı.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Tepkilerin büyümesinin ardından ayrılık çağrıları yükselince Selena Gomez’den dikkat çeken bir hamle geldi.

Ünlü şarkıcı, eşiyle birlikte çekilmiş samimi bir video paylaştı. Öpücüklerle dolu karelerin yer aldığı paylaşımına ise şu notu düştü:

'Her geçen gün sana daha çok aşık oluyorum, sevgilim.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın