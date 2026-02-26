Selena Gomez, Yayında Gaz Çıkardığı İçin Tepki Çeken Eşi Benny Blanco'ya Sahip Çıktı
Katıldığı podcast yayınında gaz çıkaran ve kirlik ayaklarıyla dikkat çeken Benny Blanco sosyal medyada tepki çekmişti. “Selena buna mı aşık oldu?” yorumları yapılırken, Gomez eleştirilere jet hızında yanıt verdi. Ünlü şarkıcı gelen eleştirilere inat eşiyle bir video paylaşıp “Her geçen gün sana daha çok aşık oluyorum sevgilim” notunu düştü.
2023 yılında aşk yaşamaya başlayan Selena Gomez ve müzik yapımcısı Benny Blanco, 2025’in Eylül ayında sürpriz bir törenle dünyaevine girmişti.
Son olarak Benny Blanco’nun yayınladığı Friends Keep Secrets adlı podcast bölümü gündem yarattı.
Tepkilerin büyümesinin ardından ayrılık çağrıları yükselince Selena Gomez’den dikkat çeken bir hamle geldi.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
