Pratik Zeka Farkı: Bir İçerik Üreticisi Yurt Dışında Türklerin En Çok Zorlandığı Konulara Değindi

Gülistan Başköy
25.02.2026 - 15:47

Yurt dışında yaşayan bir içerik üreticisi, maaş ve refah üzerinden konuşulan yurt dışı hayatının kimsenin konuşmadığı yönüne dikkat çekti. “Halledilebilirlik” kavramını anlatan video, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Yurt dışında yaşayan bir içerik üreticisi, Türklerin en çok zorlandığı konunun “halledilebilirlik” olduğunu söyleyerek dikkat çekti.

İçerik üreticisi videoda, Türkiye’de günlük hayatta çözülmesi çok kolay olan birçok işin Avrupa ve Amerika’da ciddi bir probleme dönüştüğünü şu sözlerle anlattı:

“Yurt dışında yaşayan Türklerin en çok zorlandığı konulardan biri halledilebilirlik. Yani herhangi bir şeyi halledebilmek… Türkiye’de birçok şeyi birçok farklı şekilde halledebilirsiniz.”

Türkiye’deki pratikliğin büyük bir konfor alanı sunduğunu vurgulayan içerik üreticisi, küçük tamirat örnekleri üzerinden durumu şöyle açıkladı:

“Koltuğunuzun ayağı mı kırıldı? Bir sokak arkanızda koltuk ayağı tamircisi bulabilirsiniz. Tesisat, marangozluk, elektrik gibi işler Türkiye’de bize inanılmaz bir konfor sağlıyor.”

Avrupa’daki sistemin ise çok daha katı olduğunu belirten içerik üreticisi, özellikle acil durumlarda yaşanan çaresizliği şu sözlerle ifade etti:

“Avrupa’da akşam 9’dan sonra ara bakalım tesisatçıyı… ‘Lavabonun altından su akıyor’ diye kim gelecek? Öyle ‘tamam geliyorum’ diye bir şey yok.”

Bürokrasi konusuna da değinen içerik üreticisi, Türkiye’de çözüm odaklı yaklaşımın hayatı kolaylaştırdığını söyledi:

“Türkiye’de notere gidersin, bir evrak eksikse sana yol gösterirler. ‘Yarın gel, şu masadaki kişi sana yardımcı olur’ derler. Seni yönlendirirler. Gerçekten Türk milleti eşittir pratik zekâ.”

Yorum Yazın