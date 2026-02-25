Selena Gomez'in Eşi Benny Blanco'nun Kirli Ayakları Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Son dönemde hem müzik kariyeri hem de Selena Gomez ile olan evliliğiyle gündemden düşmeyen Benny Blanco, bu kez bir podcast yayınıyla sosyal medyanın diline düştü. Blanco’nun yayında son derece rahat tavırlarla koltukta otururken kirli ayaklarının kameraya yansıması, ardından da kasıtlı olarak gaz çıkarması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez ile müzik yapımcısı Benny Blanco’nun birlikteliği şimdilerde Hollywood’un en dikkat çeken ilişkilerinden biri.
Son bölümünü yayınladığı Friends Keep Secrets adlı podcast’te müzik yapımcısı Benny Blanco, sıra dışı davranışlarıyla sosyal medyada dikkat çekti.
Adam bildiğin varoş
Tam bir vahşi erkek mağaradan yeni çıkmış. Selena da bu yönüne aşık olmuştur 😂
