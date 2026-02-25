onedio
Selena Gomez'in Eşi Benny Blanco'nun Kirli Ayakları Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Selena Gomez
Ecem Dalgıçoğlu
25.02.2026 - 10:33

Son dönemde hem müzik kariyeri hem de Selena Gomez ile olan evliliğiyle gündemden düşmeyen Benny Blanco, bu kez bir podcast yayınıyla sosyal medyanın diline düştü. Blanco’nun yayında son derece rahat tavırlarla koltukta otururken kirli ayaklarının kameraya yansıması, ardından da kasıtlı olarak gaz çıkarması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez ile müzik yapımcısı Benny Blanco’nun birlikteliği şimdilerde Hollywood’un en dikkat çeken ilişkilerinden biri.

Selena Gomez ile Benny Blanco’nun hikayesi aslında yeni değil. İkili, 2010’lu yıllarda müzik projeleri sayesinde tanıştı. Blanco; Gomez’in “Same Old Love” ve “Kill Em With Kindness” gibi hit parçalarında prodüktör olarak yer aldı. 

Uzun süre sadece arkadaş kalan ikili, 2023 yazında ilişkilerini bir adım ileri taşıdı. Aralık 2023’te Selena Gomez’in sosyal medyada yaptığı net açıklamayla aşk resmen doğrulandı.

Çiftin ilişkisi oldukça hızlı ve sağlam adımlarla ilerledi. 2024’ün sonunda nişan haberi geldi. Selena’nın paylaştığı yüzük fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. 2025 Eylül’ünde ise Kaliforniya’da gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdiler.

Son bölümünü yayınladığı Friends Keep Secrets adlı podcast’te müzik yapımcısı Benny Blanco, sıra dışı davranışlarıyla sosyal medyada dikkat çekti.

