Selena Gomez'in Eşi Benny Blanco'nun Kirli Ayakları Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Selena Gomez ile Benny Blanco’nun hikayesi aslında yeni değil. İkili, 2010’lu yıllarda müzik projeleri sayesinde tanıştı. Blanco; Gomez’in “Same Old Love” ve “Kill Em With Kindness” gibi hit parçalarında prodüktör olarak yer aldı.

Uzun süre sadece arkadaş kalan ikili, 2023 yazında ilişkilerini bir adım ileri taşıdı. Aralık 2023’te Selena Gomez’in sosyal medyada yaptığı net açıklamayla aşk resmen doğrulandı.

Çiftin ilişkisi oldukça hızlı ve sağlam adımlarla ilerledi. 2024’ün sonunda nişan haberi geldi. Selena’nın paylaştığı yüzük fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. 2025 Eylül’ünde ise Kaliforniya’da gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdiler.