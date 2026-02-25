Burak Özçivit’ten İmajıyla İlgili Yıllar Sonra Gelen Şaşırtıcı İtiraf!
Ekranların en karizmatik isimlerinden biri olan Burak Özçivit, yıllardır sadece rol aldığı projelerle değil, imajıyla da adından söz ettiriyor. Rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, bu kez oyunculuğuyla değil, oldukça şaşırtan bir itirafıyla gündemde.
“Alekó in My Bag” programına konuk olan Özçivit, tam 20 yıldır saçlarını kendi kestiğini açıkladı. Makasın kendisi için vazgeçilmez bir eşya olduğunu söyleyen oyuncu, Güzel Sanatlar mezunu olmasının bu konuda işini kolaylaştırdığını belirtti.
Türk televizyon dünyasının en popüler ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burak Özçivit, yıllardır hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip.
Axşam.az’ın haberine göre Özçivit, röportaj sırasında 20 yıldır saçlarını kendisinin kestiğini itiraf etti:
