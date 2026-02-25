onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Burak Özçivit’ten İmajıyla İlgili Yıllar Sonra Gelen Şaşırtıcı İtiraf!

Burak Özçivit’ten İmajıyla İlgili Yıllar Sonra Gelen Şaşırtıcı İtiraf!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.02.2026 - 08:59

Ekranların en karizmatik isimlerinden biri olan Burak Özçivit, yıllardır sadece rol aldığı projelerle değil, imajıyla da adından söz ettiriyor. Rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, bu kez oyunculuğuyla değil, oldukça şaşırtan bir itirafıyla gündemde.

“Alekó in My Bag” programına konuk olan Özçivit, tam 20 yıldır saçlarını kendi kestiğini açıkladı. Makasın kendisi için vazgeçilmez bir eşya olduğunu söyleyen oyuncu, Güzel Sanatlar mezunu olmasının bu konuda işini kolaylaştırdığını belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyon dünyasının en popüler ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burak Özçivit, yıllardır hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip.

Türk televizyon dünyasının en popüler ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burak Özçivit, yıllardır hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip.

“Çalıkuşu”, “Kara Sevda” ve özellikle “Kuruluş Osmangibi projelerle kariyerini zirveye taşıyan yakışıklı oyuncu, sadece performansıyla değil, karizması ve imajıyla da adından söz ettiriyor. 

Ancak ünlü oyuncu bu kez rolüyle ya da tarzıyla değil, oldukça şaşırtıcı bir itirafıyla gündeme geldi. “Alekó in My Bag” programına konuk olan Burak Özçivit sözleriyle şaşırttı.

Axşam.az’ın haberine göre Özçivit, röportaj sırasında 20 yıldır saçlarını kendisinin kestiğini itiraf etti:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın