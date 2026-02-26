onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sosyal Medyadaki Hali ile Günlük Hayattaki Hali Karşılaştırılan Hailey Bieber Dillere Düştü

Sosyal Medyadaki Hali ile Günlük Hayattaki Hali Karşılaştırılan Hailey Bieber Dillere Düştü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.02.2026 - 09:34

2024 yılının ağustos ayında ilk çocuğu Jack Blues’u dünyaya getiren Hailey Bieber, son olarak geçtiğimiz saatlerde plajda görüntülendi. Tatil karelerindeki son hali sosyal medyada tartışma yarattı. Kimi “Hala taş gibi” derken kimi de sosyal medyadaki görüntüleriyle gerçek hali arasında fark olduğunu savunarak, 'Kendi oluşturdukları güzellik ve beden algısının kurbanı olmaları müthiş' yorumu yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Justin Bieber ile 2018 yılında evlenen Hailey Bieber, evliliğinin ardından tüm dünyanın yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi.

Justin Bieber ile 2018 yılında evlenen Hailey Bieber, evliliğinin ardından tüm dünyanın yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi.

Çift, 2024 yılında ilk çocukları Jack Blues’u kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Hem model hem de girişimci kimliğiyle öne çıkan Hailey Bieber, moda dünyasında güçlü bir yere sahip. Işıltılı kariyeri, kendine özgü stili ve doğal güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor. Hal böyle olunca attığı her adım da olay oluyor. Kimi zaman kombinleri övgü topluyor, kimi zaman paylaşımları eleştiri alıyor.

Doğum yaptıktan sonra hızla kilo veren ve kısa sürede eski formuna kavuşan ünlü model, plaj görüntüleriyle dile düştü.

Doğum yaptıktan sonra hızla kilo veren ve kısa sürede eski formuna kavuşan ünlü model, plaj görüntüleriyle dile düştü.

Tatil sırasında objektiflere yansıyan Hailey Bieber’ın bikinili kareleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Fotoğraflardaki görünümü ile günlük hayattaki görünümü karşılaştırıldı.

Fotoğraflardaki görünümü ile günlük hayattaki görünümü karşılaştırıldı.

Kimi “Yeni doğum yaptı, bu çok normal” yorumunu yaparken, kimi ise “Sosyal medyadaki hali çok farklı” dedi.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
kurbagacık

ne olmasını bekliyordunuz? gayet normal.