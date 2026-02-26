Sosyal Medyadaki Hali ile Günlük Hayattaki Hali Karşılaştırılan Hailey Bieber Dillere Düştü
2024 yılının ağustos ayında ilk çocuğu Jack Blues’u dünyaya getiren Hailey Bieber, son olarak geçtiğimiz saatlerde plajda görüntülendi. Tatil karelerindeki son hali sosyal medyada tartışma yarattı. Kimi “Hala taş gibi” derken kimi de sosyal medyadaki görüntüleriyle gerçek hali arasında fark olduğunu savunarak, 'Kendi oluşturdukları güzellik ve beden algısının kurbanı olmaları müthiş' yorumu yaptı.
Justin Bieber ile 2018 yılında evlenen Hailey Bieber, evliliğinin ardından tüm dünyanın yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi.
Doğum yaptıktan sonra hızla kilo veren ve kısa sürede eski formuna kavuşan ünlü model, plaj görüntüleriyle dile düştü.
Fotoğraflardaki görünümü ile günlük hayattaki görünümü karşılaştırıldı.
ne olmasını bekliyordunuz? gayet normal.