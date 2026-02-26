Sosyal Medyadaki Hali ile Günlük Hayattaki Hali Karşılaştırılan Hailey Bieber Dillere Düştü

Çift, 2024 yılında ilk çocukları Jack Blues’u kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Hem model hem de girişimci kimliğiyle öne çıkan Hailey Bieber, moda dünyasında güçlü bir yere sahip. Işıltılı kariyeri, kendine özgü stili ve doğal güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor. Hal böyle olunca attığı her adım da olay oluyor. Kimi zaman kombinleri övgü topluyor, kimi zaman paylaşımları eleştiri alıyor.