Ekonominin Ne Olacağını Merak Edenler İçin YouTube'da 11 Ekonomi Kanalı
Türkiye'de vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ekonomideki gelişmeler ve ekonomide neler olacağı geliyor. Geleceğini garanti altına almak isteyenler yatırım araçlarını araştırırken bu konuda uzman görüşüne ihtiyaç duyuyorlar. 'Altın mı, euro mu, dolar mı yoksa borsa mı daha çok kazandırır?' gibi soruların yanıtları merak edilirken, ekonomideki beklentiler de yatırım fikrini şekillendiriyor. Peki, ekonomide neler olacak? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Ekonomide neler olacağını merak edenler için YouTube'da 11 ekonomi kanalını sizin için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. FinansZone / Açık Açık
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Olmaz Öyle Saçma Ekonomi - Dr. Hakan Özerol (Flu TV)
3. Devrim Akyıl
4. Mesele Ekonomi
5. Atilla Yeşilada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Emrah Lafçı
7. İslam Memiş
8. Murat Muratoğlu
9. Selçuk Geçer
10. Ekonomide Saadet
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Kanal Finans
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın