Ekonominin Ne Olacağını Merak Edenler İçin YouTube'da 11 Ekonomi Kanalı

Devrim Akyıl, 5 yılı aşkın süredir YouTube kanalında döviz, altın, gümüş, borsa, global endeksler gibi konulara dair izleyicisini bilgilendiriyor. YouTube’da 245 bin abonesi bulunan Devrim Akyıl, kendisini ve çektiği videolara dair şu bilgiyle izleyiciyi karşılıyor:

'Altın, gümüş, platin gibi kıymetli madenlerin fiyat analizi nasıl yapılır? Dolar TL(USDTRY), Euro Dollar(EURUSD),Ingiliz Pound'u(GBPUSD), global dolar endeksi, Nasdaq, DAX, S&P ve Dow Jones'da trend ne yönde? Borsa İstanbul(Bist100)(Bist30) ne olacak? Petrol, doğalgaz, tahıl, ve diğer emtiaların yönü ne olur? Teknoloji senetlerinin fiyatlamaları gerçeği yansıtıyor mu? Negatif faiz, reel faiz oranları kalıcı mı? Gelişmekte olan ülkelerin para politikaları nedir? FED ve Avrupa Merkez Bankası' nın (ECB) en son kararları küresel piyasaları nasıl etkiler?

Kanalımda bu ve benzeri sorular hakkındaki görüşlerim, yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.'

Devrim Akyıl Kimdir?

Devrim Akyıl 1972 yılında İstanbul’da doğdu. Orta ve lise eğitimini Tarsus Amerikan Koleji’nde tamamlayan Devrim Akyıl, Boğaziçi Üniversite’sinde İşletme bölümünü bitirdi. 1990’lı yıllarda İstanbul’da çeşitli aracı kurumlarda profesyonel yöneticilik yapan Akyıl, 2000’li yıllarda ABD’de Boston şehrinde özelikle Forex piyasalarında uzun yıllar tecrübe edindi.'