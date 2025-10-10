onedio
Ekonominin Ne Olacağını Merak Edenler İçin YouTube'da 11 Ekonomi Kanalı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.10.2025 - 18:21

Türkiye'de vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ekonomideki gelişmeler ve ekonomide neler olacağı geliyor. Geleceğini garanti altına almak isteyenler yatırım araçlarını araştırırken bu konuda uzman görüşüne ihtiyaç duyuyorlar. 'Altın mı, euro mu, dolar mı yoksa borsa mı daha çok kazandırır?' gibi soruların yanıtları merak edilirken, ekonomideki beklentiler de yatırım fikrini şekillendiriyor. Peki, ekonomide neler olacak? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Ekonomide neler olacağını merak edenler için YouTube'da 11 ekonomi kanalını sizin için derledik.

1. FinansZone / Açık Açık

1. FinansZone / Açık Açık

Türkiye’nin en büyük dijital medya grubu Mediazone, finans ve ekonomi alanına yeni bir soluk getiren Finanszone isimli YouTube kanalını geçen günlerde seyirciyle buluşturdu. “Açık Açık” isimli program her pazartesi ve perşembe günü Güzem Yılmaz Ertem’in sunumuyla alanında uzman isimleri seyirciyle buluşturuyor. 

FinansZone YouTube Kanalına Erişmek İçin Buraya Tıklayınız.

Güzem Yılmaz Ertem Kimdir?

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, yine aynı üniversitenin İşletme Fakültesi Finans Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2010 yılında finans sektörüne atıldı ve uluslararası finans kuruluşlarının ekonomik araştırmalarında görev aldı. 2013 yılında Bloomberg HT televizyonuna Kıdemli Araştırma Uzmanı olarak göreve başladı. 2017 yılından itibaren ise Anchor olarak aynı kanalda ekonomi programları hazırlıyor ve sunuyor. Güzem Yılmaz Ertem, ekonomi alanında yaptığı özel haberlerle Türkiye’deki büyük şirketler ve uluslarası arenada Büyükelçiler, Dünya Bankası, FED gibi kurumların yöneticileri ile yaptığı özel röportajlarla bir çok ödüle layık görüldü.

2. Olmaz Öyle Saçma Ekonomi - Dr. Hakan Özerol (Flu TV)

2. Olmaz Öyle Saçma Ekonomi - Dr. Hakan Özerol (Flu TV)

“Olmaz Öyle Saçma Ekonomi” isimli seri 5 yıl önce Flu YouTube kanalında yayın hayatına başladı. Dr. Hakan Özerol, ekonomiye dair uzmanlığını 4 senedir izleyiciyle paylaşıyor. Bu programda ekonomi, finansal piyasalar, yatırım araçları, borç, kira artışları gibi güncel konular tartışılıyor. Ekonominin sıcak gündemini, ekonomide neler olacağını Dr. Özerol’un anlatımıyla bulabilirsiniz.

Olmaz Öyle Saçma Ekonomi - Dr. Hakan Özerol (Flu TV) Youtube Kanalına Buradan Ulaşabilirsiniz.

Dr. Hakan Özerol Kimdir?

Hakan Özerol, Ankara Anadolu Lisesi-Fransızca’dan mezun olduktan sonra ODTÜ’de Mühendislik bölümünü kazandı. ODTÜ’de “Uzman Sistem: Piyasalarda Tahmin Yöntemleri” konulu tezi yüksek lisans yapan Özerol,  Davranışsal Finans konulu tezi ile Hacettepe Üniversitesinden Doktora derecesini elde etti.

Kariyerine Enerji Bakanlığı’nda Mühendis olarak adım atan Özerol, bir süre sonra yatırım alanına geçiş yaptı. Pek çok kurumda  Finansman Müdürlüğü, Finans Koordinatörlüğü ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunan Özerol’un yayınlanmış 6 kitabı ve pek çok makalesi bulunuyor.

3. Devrim Akyıl

3. Devrim Akyıl

Devrim Akyıl, 5 yılı aşkın süredir YouTube kanalında döviz, altın, gümüş, borsa, global endeksler gibi konulara dair izleyicisini bilgilendiriyor. YouTube’da 245 bin abonesi bulunan Devrim Akyıl, kendisini ve çektiği videolara dair şu bilgiyle izleyiciyi karşılıyor:

'Altın, gümüş, platin gibi kıymetli madenlerin fiyat analizi nasıl yapılır? Dolar TL(USDTRY), Euro Dollar(EURUSD),Ingiliz Pound'u(GBPUSD), global dolar endeksi, Nasdaq, DAX, S&P ve Dow Jones'da trend ne yönde? Borsa İstanbul(Bist100)(Bist30) ne olacak? Petrol, doğalgaz, tahıl, ve diğer emtiaların yönü ne olur? Teknoloji senetlerinin fiyatlamaları gerçeği yansıtıyor mu? Negatif faiz, reel faiz oranları kalıcı mı? Gelişmekte olan ülkelerin para politikaları nedir? FED ve Avrupa Merkez Bankası' nın (ECB) en son kararları küresel piyasaları nasıl etkiler? 

Kanalımda bu ve benzeri sorular hakkındaki görüşlerim, yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.'

Devrim Akyıl YouTube Kanalına Buradan Ulaşabilirsiniz.

Devrim Akyıl Kimdir?

Devrim Akyıl 1972 yılında İstanbul’da doğdu. Orta ve lise eğitimini Tarsus Amerikan Koleji’nde tamamlayan Devrim Akyıl, Boğaziçi Üniversite’sinde İşletme bölümünü bitirdi. 1990’lı yıllarda İstanbul’da çeşitli aracı kurumlarda profesyonel yöneticilik yapan Akyıl, 2000’li yıllarda ABD’de Boston şehrinde özelikle Forex piyasalarında uzun yıllar tecrübe edindi.'

4. Mesele Ekonomi

4. Mesele Ekonomi

Mesele Ekonomi, 2018 Haziran ayında yayın hayatına başladı. Ekonomi odaklı dijital medya platformu olan Mesele Ekonomi YouTube kanalında ekonomik gelişmelere ilişkin arka plan bilgiler, analizler ve uzman yorumları en basit anlatımla izleyiciye ulaştırmak amaçlanıyor.

Kanal farklı uzman yorumlarını izleyiciyle buluşturuyor. Kanalda Atilla Yeşilada, Ahmet Büyükduman, Semih Sakallı, Erdal Sağlam, Barış Soydan, Özge Öner, Berk Esen, Kerim Rota, Ömer Rıfat Gencal gibi isimler tahminleri ve yorumlarıyla yer alıyor.

Mesele Ekonomi YouTube Kanalına Buradan Ulaşabilirsiniz.

5. Atilla Yeşilada

5. Atilla Yeşilada

Ekonomist Atilla Yeşilada, resmi YouTube kanalında ekonomi analizleriyle izleyiciyle buluşuyor. Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri değerlendiren Atilla Yeşilada, ekonomide vatandaşı ne beklediğini YouTube kanalında anlatıyor. 

Atilla Yeşilada'nın YouTube Kanalına Buradan Ulaşabilirsiniz.

Atilla Yeşilada Kimdir?

1961 yılında Bahariye, İstanbul’da doğdu. ST Georg Avusturya Lisesi’nde 1980 yılında mezun oldu. 1978 yılında ABD’nin Wisconsin Eyaleti’nde bir yıl liseye devam etti. Ekonomi ve işletme dalında üniversite diplomasını ABD Eastern Illinois Üniversitesi’nden aldı. Ekonomi branşında Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara Kampüsü’nde üst lisans yaptıktan sonra, New York Eyaleti, Troy Rensselaer Polytechnic Institute Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi dalında doktora çalışmaları yaptı. 1989 yılında The Jerome Levy Institute’da araştırma uzmanı olarak görev yaptı. Eş zamanlı olarak doktora sürecinde çeşitli Amerikan Üniversiteleri’nde ekonomi ve finans dersleri verdi.

6. Emrah Lafçı

6. Emrah Lafçı

Emrah Lafçı, YouTube'da 112 bin aboneye sahip. YouTube'da ekonomiye dair bilgiler veren Lafçı, 'Dolar, altın, petrol, faiz, cds ne durumda?' gibi sorulara yanıt verirken Türkiye'de ve dünyada açıklanan veriler ve yorumları analiz ederek izleyiciyle buluşuyor.

Emrah Lafçı YouTube Kanalına Buradan Ulaşabilirsiniz.

Emrah Lafçı Kimdir?

2007 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden (Mekteb-i Mülkiye) mezun oldu. Kariyerine Garanti Bankası’nda müfettiş olarak çalışarak adım attı. Aynı bankanın pazarlama biriminde 2 yıl görev yaptıktan sonra, yine aynı bankanın eğitim biriminde 2 yıl süreyle çalıştı. Garantibank International Amsterdam’da 1 yıl süreyle çalıştı.

Şirket etkinlikleri ve konferanslarda ekonomi ve finansla ilgili konuşmacı olarak yer alıyor. Finans ve ekonomi alanında eğitime alan Emrah Lafçı bu alan danışmanlığına devam ediyor.

7. İslam Memiş

7. İslam Memiş

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Altın, gümüş, dolar, euro, borsaya dair güncel gelişmelere dair analizlerde bulunan İslam Memiş, YouTube kanalında bu yorumlarını paylaşıyor. İslam Memiş, YouTube’da 508 bin aboneye sahip. 

İslam Memiş'in YouTube Kanalına Buradan Ulaşabilirsiniz.

İslam Memiş Kimdir?

1980 yılında İstanbul’da doğdu. Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünden mezun oldu. Günaydın gazetesi ve Akşam gazetesinde çalışarak kariyerine adım atan Memiş, sıcak para akışına ticari faaliyetlerini gıda, turizm, inşaat, döviz ve kuyumculuk sektörü ile devam ettirdi. Anadolu Ajansı’nda 4 yıl Finans Analisti olarak ekonomi editörlüğü görevinde bulunan İslam Memiş, finans danışmanlığı vermektedir.

8. Murat Muratoğlu

8. Murat Muratoğlu

YouTube'da 753 bin abonesi bulunan Murat Muratoğlu, ekonomi hakkında önerilerde bulunuyor. Aboneleriyle güncel ekonomi gelişmelerini paylaşan ve yol haritası çizen Murat Muratoğlu'nun YouTube hesabında toplam 391 video bulunuyor. 

Murat Muratoğlu'nun YouTube Kanalına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Murat Muratoğlu Kimdir?

Ekonomist, gazeteci yazar, sosyal medya fenomeni, youtuber, tv programı yorumcusu. 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteci Rahmi Turan'ın oğludur. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre İstanbul Borsasında çalıştı. ABD'ye giderek İkiz Kulelerde yer alan emtia borsasında 1 yıl çalıştı.

Youtube kanalında borsa, finans ve ekonomi ağırlıklı videolar yayınlıyor.

9. Selçuk Geçer

9. Selçuk Geçer

YouTube abone sayısı 741 bin olan Selçuk Geçer, dolar yorumları, altın, borsa, ekonomik gelişmeler üzerine analiz ve yorumlarda bulunuyor. Toplan izlenme sayısı 158 milyonu aşan Selçuk Geçer, ekonomik ve finansal piyasa başlıklarına hızlı cevap veren analizleriyle tanınıyor.

Selçuk Geçer YouTube Kanalına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Selçuk Geçer Kimdir?

Selçuk Geçer, 1972 yılında Eskişehir’de doğdu. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Türkiye’nin önde gelen firma ve kurumlarına danışmanlık vermektedir. Ekonomi haberciliği alanında uzmanlaşan Selçuk Geçer, önde gelen finans şirketlerinde Kurumsal İletişim Müdürlüğü yaptı. Çeşitli televizyon kanallarında ekonomi programları yapan Selçuk Geçer, sosyal medyada ekonomiye dair önemli bilgiler veriyor.

10. Ekonomide Saadet

10. Ekonomide Saadet

Ekonomide Saadet her perşembe saat 22.00’da canlı yayın ve her pazar haftalık piyasa yorumuyla YouTube kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Finans Uzmanı Saadet Büyük, ekonomide yaşanan son gelişmeleri alanında uzman isimlerle birlikte yorumluyor. 

Ekonomide Saadet YouTube Kanalına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Saadet Büyük Kimdir?

Yatırım bankacılığı alanında yöneticilik yapmış olan Büyük, aynı imana bir fon kurucusudur. Finans Uzmanı Büyük, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü’nü yüksek başarıyla tamamladıktan sonra, Yeditepe Üniversitesi bünyesinde MBA (Master of Business Administration; İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) derecesi de almıştır. Saadet Büyük, 2001 yılından itibaren önemli finans kuruluşlarında görev yaptı.

11. Kanal Finans

11. Kanal Finans

YouTube ekonomiye dair gelişmeleri merak edenlerin uğrak duraklarından biri de 708 bin abonesi bulunan Kanal Finans. Tunç Şatıroğlu tarafından kurulan Kanal Finans'ta finansal piyasalar, ekonomi, borsa, döviz, altın/emtia analizleri ve yatırım önerilerine odaklanılıyor.

Kanal Finans YouTube Kanalına Buradan Ulaşabilirsiniz.

Tunç Şatıroğlu Kimdir?

Tunç Şatıroğlu İstanbul Alman Lisesi’nin bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. ABD’de New Hampshire College’dan MBA ve MS Finance programlarını en yüksek not ortalamasıyla bitirdi.

TEB Ekonomi Araştırmaları’nda finansal analist olarak meslek hayatına başlayan Tunç Şatıroğlu daha sonra finansal analiz ve portföy yönetimi alanlarında yazılım geliştirme projelerinde proje lideri olarak görev aldı. Danışman olarak bu alandaki faaliyetlerini sürdürmektedir. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı bulunmaktadır.

