Veyis Ateş Kimdir? Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş Neden Gözaltına Alındı?

Ateş, bir dönem Kevser Ateş ile evliydi. Çift 2016’da boşandı. Çocuk sahibi olup olmadığı konusunda bilgi kaynaklarda netleşmemiştir.

Veyis Ateş Öne Çıkan Açıklamalar

Veyis Ateş, uzun kariyerinde haber sunuculuğu ve program moderatörlüğü rolleriyle bilinir. Kimi kaynaklarda medya ve siyaset tartışmalarına konu olan açıklamalarıyla gündeme gelmiştir. 2021’de, iş dünyasıyla ilişkileri ve barındırdığı iddialar üzerine Sedat Peker’in kamuya açıkladığı videolarda adı geçmiş, Ateş bu iddiaları reddetmesine rağmen tartışmalar oluşmuştur.