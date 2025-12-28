onedio
Veyis Ateş Kimdir? Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş Neden Gözaltına Alındı?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.12.2025 - 12:11

Kamuoyunda tanınan gazeteci Veyis Ateş 28 Aralık’ta yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla yeniden gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde sabah saatlerinde yapılan operasyon Ateş’in adının tekrar kamuoyunda tartışılmasına neden oldu.

Peki, Veyis Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Veyis Ateş neden gözaltına alındı?

Veyis Ateş Kimdir?

Abdurrahman Veyis Ateş, Türk gazeteci, televizyon sunucusu ve medya yöneticisidir. Habertürk TV başta olmak üzere uzun yıllar televizyon haberleri ve tartışma programlarıyla tanınmıştır.

Veyis Ateş Kaç Yaşında?

Veyis Ateş 1973 doğumludur. 2025 itibarıyla yaklaşık 52 yaşındadır.

Veyis Ateş Nereli?

1973’te Mersin’in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen Ateş, aslen Mersinlidir ve eğitim yaşamının büyük kısmını İstanbul’da sürdürmüştür.

Veyis Ateş Kariyer Başlangıcı

İlahiyat eğitimi sırasında radyoculuğa ilgi duyan Ateş, üniversite yıllarında Cem Radyo’da çalışarak medyaya ilk adımını attı. Mezuniyet sonrası diksiyon eğitimi aldıktan sonra 2006’da TV NET’te televizyon kariyerine başladı. Burada ana haber bülteni sunuculuğu ve çeşitli program moderatörlükleri yaptı.

2013’te Habertürk TV’ye geçen Ateş, burada önce Ankara temsilcisi oldu, ardından 2016’da genel müdürlük görevine yükseldi. 2018’de bu görevden ayrılarak ekran ve yazarlık çalışmalarına odaklandı.

Veyis Ateş Özel Hayatı

Ateş, bir dönem Kevser Ateş ile evliydi. Çift 2016’da boşandı. Çocuk sahibi olup olmadığı konusunda bilgi kaynaklarda netleşmemiştir.

Veyis Ateş Öne Çıkan Açıklamalar

Veyis Ateş, uzun kariyerinde haber sunuculuğu ve program moderatörlüğü rolleriyle bilinir. Kimi kaynaklarda medya ve siyaset tartışmalarına konu olan açıklamalarıyla gündeme gelmiştir. 2021’de, iş dünyasıyla ilişkileri ve barındırdığı iddialar üzerine Sedat Peker’in kamuya açıkladığı videolarda adı geçmiş, Ateş bu iddiaları reddetmesine rağmen tartışmalar oluşmuştur.

Veyis Ateş Neden Gözaltına Alındı? Veyis Ateş Olayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma bazı ünlü isimleri de kapsayan operasyonlarla genişletilirken Ateş’in dosyada yer alması kamuoyunun dikkatini çekti. Hakkında çıkan haberlerde ifade verdiği, adli işlemlerden geçtiği ve soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
