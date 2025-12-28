Sadece Kokularla Evinizin Enerjisini Temizleme Rehberi

Portakal, limon, mandalina ya da bergamot gibi kokular yalnızca ferah kokmakla kalmaz aynı zamanda evde pozitiflik akışını hızlandırır. Bu aromalar, durağan enerjiyi düzeltir, zihni canlandırır ve ortamın havasını iyimser bir tonda yeniler. Birkaç damla damlatmak bile bulunduğunuz odaya güneş açtı etkisi yaratır. Daha doğal bir yöntem isterseniz, narenciye kabuklarını kaynatabilir ya da fırında hafif ısıtarak mis gibi bir koku yayabilirsiniz. Sonuç olarak daha neşeli, daha taze ve daha canlı bir atmosfer.