Araba Satışında Yeni Dönem: Kredi Kartına 12 Taksitle Araba Satışı Resmen Başladı
İkinci el araç piyasasında ödeme alışkanlıklarını değiştirecek yeni bir kampanya duyuruldu. Borusan Next, otomobil ve motosiklet alımlarında kredi kartına 12 taksit imkanı sunmaya başladı. Ancak düzenleme gereği 2 milyon TL barajını aşan araçlar kapsam dışı bırakıldı.
İkinci el taşıt pazarında erişilebilirliği artırmayı hedefleyen Borusan Next, potansiyel alıcıların yüzünü güldürecek yeni bir finansal kolaylık paketini devreye aldı.
