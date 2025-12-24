onedio
Araba Satışında Yeni Dönem: Kredi Kartına 12 Taksitle Araba Satışı Resmen Başladı

Araba Satışında Yeni Dönem: Kredi Kartına 12 Taksitle Araba Satışı Resmen Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.12.2025 - 13:08

İkinci el araç piyasasında ödeme alışkanlıklarını değiştirecek yeni bir kampanya duyuruldu. Borusan Next, otomobil ve motosiklet alımlarında kredi kartına 12 taksit imkanı sunmaya başladı. Ancak düzenleme gereği 2 milyon TL barajını aşan araçlar kapsam dışı bırakıldı.

İkinci el taşıt pazarında erişilebilirliği artırmayı hedefleyen Borusan Next, potansiyel alıcıların yüzünü güldürecek yeni bir finansal kolaylık paketini devreye aldı.

İkinci el taşıt pazarında erişilebilirliği artırmayı hedefleyen Borusan Next, potansiyel alıcıların yüzünü güldürecek yeni bir finansal kolaylık paketini devreye aldı.

Farklı marka ve modellerdeki geniş araç portföyünü kapsayan bu yeni uygulama ile kullanıcılar, hayallerindeki otomobil veya motosiklete kredi kartına 12 taksit avantajıyla sahip olabilecek. Şirket, bu hamlesiyle nakit akışını zorlamadan araç sahibi olmak isteyenlere esnek bir kapı aralıyor.

Kampanyanın detaylarında ise yasal mevzuatlar gereği bazı sınırlamalar dikkat çekiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yürürlükteki yönetmelikleri uyarınca, nihai fatura değeri 2 milyon Türk Lirası'nı aşan lüks segmentteki araçlar için kredi kartına taksitlendirme yapılamayacağı bildirildi. Bu sınırın altında kalan taşıtlar içinse vatandaşlar, anlaşmalı bankaların sunduğu imkanlardan yararlanabilecek.

Sürecin işleyişine dair yapılan bilgilendirmede, taksit seçenekleri ve uygulanacak vade farklarının sabit olmadığı, kullanılan kredi kartı programı ve banka politikalarına göre değişkenlik gösterebileceği vurgulandı. Taksitli satış uygulamasının Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş. mülkiyetinde bulunan araçlar için geçerli olduğu belirtilirken, yetkili satıcıların kendi stoklarındaki araçlar için farklı ödeme altyapıları ve banka anlaşmaları kullanabileceği hatırlatıldı. Şirket ayrıca, piyasa koşullarına göre kampanya şartlarını değiştirme veya uygulamayı sonlandırma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
