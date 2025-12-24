Araba Satışında Yeni Dönem: Kredi Kartına 12 Taksitle Araba Satışı Resmen Başladı

Farklı marka ve modellerdeki geniş araç portföyünü kapsayan bu yeni uygulama ile kullanıcılar, hayallerindeki otomobil veya motosiklete kredi kartına 12 taksit avantajıyla sahip olabilecek. Şirket, bu hamlesiyle nakit akışını zorlamadan araç sahibi olmak isteyenlere esnek bir kapı aralıyor.

Kampanyanın detaylarında ise yasal mevzuatlar gereği bazı sınırlamalar dikkat çekiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yürürlükteki yönetmelikleri uyarınca, nihai fatura değeri 2 milyon Türk Lirası'nı aşan lüks segmentteki araçlar için kredi kartına taksitlendirme yapılamayacağı bildirildi. Bu sınırın altında kalan taşıtlar içinse vatandaşlar, anlaşmalı bankaların sunduğu imkanlardan yararlanabilecek.

Sürecin işleyişine dair yapılan bilgilendirmede, taksit seçenekleri ve uygulanacak vade farklarının sabit olmadığı, kullanılan kredi kartı programı ve banka politikalarına göre değişkenlik gösterebileceği vurgulandı. Taksitli satış uygulamasının Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş. mülkiyetinde bulunan araçlar için geçerli olduğu belirtilirken, yetkili satıcıların kendi stoklarındaki araçlar için farklı ödeme altyapıları ve banka anlaşmaları kullanabileceği hatırlatıldı. Şirket ayrıca, piyasa koşullarına göre kampanya şartlarını değiştirme veya uygulamayı sonlandırma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.