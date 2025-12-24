onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Orhan Şen'den İstanbul'a Kar Yağışı Müjdesi: Yılbaşında İstanbul’da Kar Yağacak!

Orhan Şen'den İstanbul'a Kar Yağışı Müjdesi: Yılbaşında İstanbul’da Kar Yağacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.12.2025 - 10:13

CNN TÜRK Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’a yılbaşında kar yağabileceğini söyledi. “İstanbul'a da yağacak gibi gözüküyor” diyen Orhan Şen “Şu andaki verilere göre 30-31 Aralık'ta Marmara'nın doğusunda İstanbul da dahil olmak üzere Bursa, Kocaeli” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'30 Aralık-31 Aralık ve 1 Ocak'a sarkan günlerde Batı bölgelerinde kar yağışının mümkün olacağını görüyoruz. Bu kesin değil. Daha bir haftadan fazla var. Dolayısıyla yüzde 50'lik bir ihtimal vardı bu yüzde 60'a çıktı esasında. Marmara Bölgesi'ne poyrazdan gelecek hava, Sibirya üzerinden sarkacak bir soğuk hava var. Bu soğuk hava Marmara'nın tamamı, Batı Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde 30 Aralık-31 Aralık'ta yani yılbaşı gecesinde kar yağışı görülebilecek.

Çok mu kar yağışı var. Hayır çok değil. Şehir içine yağar mı, İstanbul'a yağar mı? Biliyorsunuz İstanbul'a kar yağmayınca Türkiye'ye kış gelmiyor. İstanbul'a da yağacak gibi gözüküyor. Öyle sosyal medyada dolaşan 'lapa lapa kar geliyor, kara kış, donacağız' gibi böyle bir şey yok. Normal bir kış karı görülecek. Eğer değişmezse, bir haftadan fazla var, değişebilir. Şu andaki verilere göre 30-31 Aralık'ta Marmara'nın doğusunda İstanbul da dahil olmak üzere Bursa, Kocaeli...

Hatta ayın 1'inden itibaren Anadolu'da kuvvetli kar yağışları olacak. Bu kar yağışları batıda da görülecek. İç Anadolu Bölgesi, İç Ege bölgesinde de kar yağışları biraz kuvvetli görünüyor yeni yılın ilk haftasında. Tahminlerimiz doğrultusunda olacak gibi gözüküyor.

Bu hafta sonu ise Ankara'nın yükseklerine kar yağışı geliyor. Cumartesi-pazar bir soğuk hava daha geliyor.'

Orhan Şen'in açıklamaları:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın