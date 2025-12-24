Milli Eğitim’den ‘Fenomen Öğretmen’ Operasyonu: 81 İle Acil Yazı Gönderildi, Memurluktan Atılabilirler!
Sınıfı film setine, öğrencileri ise dekora dönüştüren 'fenomen' öğretmenler için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. CİMER’e yağan şikayetlerin ardından 81 il valiliğine yazı gönderen Bakanlık, yüksek takipçili eğitimcilerin listesini talep etti. İzinsiz paylaşımlar için disiplin cezaları kapıda.
Kaynak: Türkiye Gazetesi - Mahmut Özay
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son dönemde sosyal medyada popülerleşen ve sınıf ortamını kişisel içerik üretim alanına çeviren kamu personelleriyle ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.
Mevcut yasal düzenlemeler de bu tür eylemlere karşı net yaptırımlar içeriyor.
