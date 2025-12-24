onedio
Milli Eğitim’den ‘Fenomen Öğretmen’ Operasyonu: 81 İle Acil Yazı Gönderildi, Memurluktan Atılabilirler!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.12.2025 - 08:52

Sınıfı film setine, öğrencileri ise dekora dönüştüren 'fenomen' öğretmenler için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. CİMER’e yağan şikayetlerin ardından 81 il valiliğine yazı gönderen Bakanlık, yüksek takipçili eğitimcilerin listesini talep etti. İzinsiz paylaşımlar için disiplin cezaları kapıda.

Kaynak: Türkiye Gazetesi - Mahmut Özay

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son dönemde sosyal medyada popülerleşen ve sınıf ortamını kişisel içerik üretim alanına çeviren kamu personelleriyle ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay’ın haberine göre; Vatandaşlardan CİMER ve MEBİM kanallarına gelen yoğun şikayetleri dikkate alan Bakanlık, 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine talimat göndererek, sanal dünyada yüksek takipçi kitlesine sahip öğretmen ve yöneticilerin kimlik, görev yeri ve kullanıcı adı bilgilerinin ivedilikle raporlanmasını istedi.

Özellikle son yıllarda bazı eğitimcilerin, ders işlemek yerine sınıfı adeta bir podyum, öğrencileri ise videonun bir parçası gibi kullanarak çektikleri görüntülerin sayısı hızla arttı. Yüz binlerce takipçiye ulaşan bu hesaplarda yayınlanan içerikler, öğrencilerin siber zorbalığa maruz kalmasına ve videolara gelen olumsuz yorumlar nedeniyle psikolojik olarak yıpranmasına yol açabiliyor. Ayrıca 'fenomen' haline gelen öğretmenlerin, bu popülariteyi zamanla ticari kazanca dönüştürerek çeşitli markaların reklam yüzü olmaları da Bakanlığın radarına takılan bir diğer önemli husus oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce yaptığı bir değerlendirmede bu konuda sınırların aşıldığını belirterek gerekli yaptırımların hayata geçirileceğinin sinyalini vermişti.

Mevcut yasal düzenlemeler de bu tür eylemlere karşı net yaptırımlar içeriyor.

Bakanlık kaynakları, başlatılan bu çalışmanın öğretmenlerin kişisel sosyal medya kullanım özgürlüğünü kısıtlamak amacı taşımadığını, asıl hedefin okulun mahremiyetini korumak ve eğitim ortamının amacı dışında kullanılmasını engellemek olduğunu vurguluyor. Mevcut yasal düzenlemeler de bu tür eylemlere karşı net yaptırımlar içeriyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memuriyet görevi dışında gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunmak disiplin suçu kapsamında değerlendiriliyor. Bu ihlaller karşısında memurlara uyarı, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve hatta memuriyetten çıkarma gibi çeşitli disiplin cezaları uygulanabiliyor.

Öte yandan Öğretmenlik Meslek Kanunu da öğrencilerin ses ve görüntülerinin izinsiz paylaşılması konusunda caydırıcı hükümler barındırıyor. İlgili mevzuata aykırı şekilde öğrencilerin özel hayatını ifşa eden veya eğitim süreçlerine dair görüntüleri paylaşan eğitimcilere kınama cezası verilmesi öngörülüyor. Verilecek bu kınama cezaları, öğretmenin sicil dosyasında beş yıl boyunca silinmeden kalacak. Eğitim bilimciler ve uzmanlar da veli izni alınmış olsa dahi, gelişim çağındaki çocukların görüntülenip kitlelere servis edilmesinin pedagojik açıdan bir hak ihlali ve istismar olduğu görüşünde birleşiyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
