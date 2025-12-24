Milli Eğitim’den ‘Fenomen Öğretmen’ Operasyonu: 81 İle Acil Yazı Gönderildi, Memurluktan Atılabilirler!

Bakanlık kaynakları, başlatılan bu çalışmanın öğretmenlerin kişisel sosyal medya kullanım özgürlüğünü kısıtlamak amacı taşımadığını, asıl hedefin okulun mahremiyetini korumak ve eğitim ortamının amacı dışında kullanılmasını engellemek olduğunu vurguluyor. Mevcut yasal düzenlemeler de bu tür eylemlere karşı net yaptırımlar içeriyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memuriyet görevi dışında gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunmak disiplin suçu kapsamında değerlendiriliyor. Bu ihlaller karşısında memurlara uyarı, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve hatta memuriyetten çıkarma gibi çeşitli disiplin cezaları uygulanabiliyor.

Öte yandan Öğretmenlik Meslek Kanunu da öğrencilerin ses ve görüntülerinin izinsiz paylaşılması konusunda caydırıcı hükümler barındırıyor. İlgili mevzuata aykırı şekilde öğrencilerin özel hayatını ifşa eden veya eğitim süreçlerine dair görüntüleri paylaşan eğitimcilere kınama cezası verilmesi öngörülüyor. Verilecek bu kınama cezaları, öğretmenin sicil dosyasında beş yıl boyunca silinmeden kalacak. Eğitim bilimciler ve uzmanlar da veli izni alınmış olsa dahi, gelişim çağındaki çocukların görüntülenip kitlelere servis edilmesinin pedagojik açıdan bir hak ihlali ve istismar olduğu görüşünde birleşiyor.