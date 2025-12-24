O Şart Tarihe Karıştı: Milli Eğitim’den Tarihi Karar! Öğretmen Atamalarında Büyük Değişiklik

Aralık 2025 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yer alan yeni kararlara göre, öğretmen atama sisteminde ve mesleğe hazırlık aşamalarında köklü değişiklikler yapıldı. En dikkat çeken yenilik ise yıllardır tartışılan pedagojik formasyon uygulamasıyla ilgili oldu. Bakanlık, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde verilecek hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar için üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgesi zorunluluğunu resmen kaldırdı.

Yeni sistemle birlikte, öğretmenlik yapabilecek fakültelerden mezun olan adaylar, eğer Akademi’deki hazırlık sürecine kabul edilirlerse ayrıca dışarıdan bir formasyon sertifikası almak zorunda kalmayacak. Bakanlık, Akademi’de verilecek kapsamlı eğitimin pedagojik formasyonun yerine geçeceğini hükme bağlayarak, öğretmen adaylarının mesleki becerilerini doğrudan bu çatı altında ve uygulama temelli kazanmasını amaçlıyor. Böylece süreç tek bir merkezden yürütülerek adayların üzerindeki sertifika yükü hafifletilmiş oldu.

Yapılan düzenleme sadece yeni atanacak öğretmen adaylarını değil, şu an okullarda görev yapan öğretmenleri de kapsayan önemli maddeler içeriyor. Tebliğde yer alan geçici madde uyarınca, sınıf öğretmenlerine kariyerlerinde yeni bir kapı aralandı. Buna göre, gerekli yan eğitimleri tamamlamaları şartıyla sınıf öğretmenleri, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği veya Teknoloji ve Tasarım alanlarına geçiş yapma hakkı kazandı. Söz konusu alan değişiklikleri, eğitimlerin tamamlanma hızı ve kurumların personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek.