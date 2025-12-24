onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
O Şart Tarihe Karıştı: Milli Eğitim’den Tarihi Karar! Öğretmen Atamalarında Büyük Değişiklik

O Şart Tarihe Karıştı: Milli Eğitim’den Tarihi Karar! Öğretmen Atamalarında Büyük Değişiklik

Milli Eğitim Akademisi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.12.2025 - 08:32

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik mesleğine girişte köklü bir değişikliğe gitti. Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan yeni karara göre, Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilen adaylardan artık pedagojik formasyon istenmeyecek. Ayrıca görevdeki sınıf öğretmenlerine de alan değiştirme müjdesi geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen olmak isteyen binlerce genci ve halihazırda görev yapan eğitimcileri yakından ilgilendiren kritik bir düzenlemeye imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen olmak isteyen binlerce genci ve halihazırda görev yapan eğitimcileri yakından ilgilendiren kritik bir düzenlemeye imza attı.

Aralık 2025 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yer alan yeni kararlara göre, öğretmen atama sisteminde ve mesleğe hazırlık aşamalarında köklü değişiklikler yapıldı. En dikkat çeken yenilik ise yıllardır tartışılan pedagojik formasyon uygulamasıyla ilgili oldu. Bakanlık, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde verilecek hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar için üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgesi zorunluluğunu resmen kaldırdı.

Yeni sistemle birlikte, öğretmenlik yapabilecek fakültelerden mezun olan adaylar, eğer Akademi’deki hazırlık sürecine kabul edilirlerse ayrıca dışarıdan bir formasyon sertifikası almak zorunda kalmayacak. Bakanlık, Akademi’de verilecek kapsamlı eğitimin pedagojik formasyonun yerine geçeceğini hükme bağlayarak, öğretmen adaylarının mesleki becerilerini doğrudan bu çatı altında ve uygulama temelli kazanmasını amaçlıyor. Böylece süreç tek bir merkezden yürütülerek adayların üzerindeki sertifika yükü hafifletilmiş oldu.

Yapılan düzenleme sadece yeni atanacak öğretmen adaylarını değil, şu an okullarda görev yapan öğretmenleri de kapsayan önemli maddeler içeriyor. Tebliğde yer alan geçici madde uyarınca, sınıf öğretmenlerine kariyerlerinde yeni bir kapı aralandı. Buna göre, gerekli yan eğitimleri tamamlamaları şartıyla sınıf öğretmenleri, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği veya Teknoloji ve Tasarım alanlarına geçiş yapma hakkı kazandı. Söz konusu alan değişiklikleri, eğitimlerin tamamlanma hızı ve kurumların personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın