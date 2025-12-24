O Şart Tarihe Karıştı: Milli Eğitim’den Tarihi Karar! Öğretmen Atamalarında Büyük Değişiklik
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik mesleğine girişte köklü bir değişikliğe gitti. Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan yeni karara göre, Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilen adaylardan artık pedagojik formasyon istenmeyecek. Ayrıca görevdeki sınıf öğretmenlerine de alan değiştirme müjdesi geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen olmak isteyen binlerce genci ve halihazırda görev yapan eğitimcileri yakından ilgilendiren kritik bir düzenlemeye imza attı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın