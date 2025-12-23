onedio
Yargıtay’dan Emsal Niteliğinde Cep Telefonu Numarası Kararı: Başkasının Numarasını Verdi, Hapis Cezası Aldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.12.2025 - 10:16

Yargıtay, kişisel verilerin korunması konusunda kritik bir karara imza attı. Alışveriş sırasında kendi yerine husumetli olduğu kişinin numarasını veren sanığın cezası onandı. Mahkeme, izinsiz numara paylaşımını 'kişisel verileri hukuka aykırı yayma' suçu saydı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Yargıtay, günlük hayatta basit bir eylem gibi görülen telefon numarası paylaşımı konusunda emsal niteliğinde bir karara hükmetti.

Yüksek Mahkeme, bir başkasına ait telefon numarasının, o kişinin bilgisi ve rızası dışında üçüncü şahıslara verilmesini suç olarak kabul etti. Karar, kişisel verilerin gizliliği ve korunması açısından hukuki sınırları netleştirdi.

Yargı sürecine taşınan olay, bir iş yerinde yapılan alışveriş sırasında yaşandı. Ödemeyi daha sonra yapacağını belirten bir müşteri, dükkan sahibinin iletişim bilgisi talep etmesi üzerine kendi numarasını vermek istemedi. Müşteri, kendi numarası yerine aralarında anlaşmazlık bulunan bir kişinin cep telefonu numarasını iş yeri sahibine verdi. Numarası paylaşılan mağdurun ise bu durumdan habersiz olduğu ve iletişim bilgisinin paylaşılmasına hiçbir şekilde onay vermediği ortaya çıktı.

Dosyayı inceleyen Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın bu eyleminin basit bir yalan beyan olmadığına kanaat getirdi. Mahkeme, başkasına ait telefon numarasının izinsiz paylaşılmasını, Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesinde düzenlenen “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu kapsamında değerlendirdi ve sanık hakkında mahkumiyet kararı verdi.

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı ele alan Yargıtay, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Yüksek Mahkeme, cep telefonu numaralarının doğrudan kişisel veri niteliği taşıdığını vurgulayarak, bu verilerin sahibinin izni olmadan başkalarına verilmesinin cezai yaptırım gerektirdiğini belirtti ve verilen mahkumiyet kararını onadı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri

