Sebebi Çıldırttı: Uzak Şehir'de Boran'ın Alya'yla Neden Evlendiği Ortaya Çıktı!

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.12.2025 - 09:31

Uzak Şehir'de komadan uyanan Boran, uyanır uyanmaz küçük Cihan Deniz ve Alya'yı Cihan'dan geri almak için tüm tuşlara basmaya başladı. Cihan'a karımla evlen dediği günleri unutup kararından vazgeçen Boran zaten hepimizi çıldırtırken Uzak Şehir'in yeni bölümünde Boran'ın Alya'yla evlenme sebebi ortaya çıktı. Vurgun, Boran'ın Alya'yla Kanada vatandaşı olmak için evlendiğini itiraf etti.

Uzak Şehir'in yeni bölümünde Boran'ın yer aldığı sahneler yine sabrımızı sınadı.

Uzak Şehir'in yeni bölümünde Boran'ın yer aldığı sahneler yine sabrımızı sınadı.

Cihan ve Alya'nın 42 bölüm sonra birlikte olması seyircinin yüreğine su serpmiş ve yeni bölüm için CihAl sahneleri motivasyonuyla ekran başına geçmiştik. Fakat Boran'ın kaprisli halleri bizi çileden çıkarmaya yetti.

Cihan ve Alya'nın eve dönmemesi üzerine Boran intikam için yanıp tutuşurken Vurgun beklenmedik itirafı yaptı. Vurgun, Boran'ın Alya'yla aşık olduğu için değil Kanada vatandaşı olmak için evlendiğini açıkladı. Boran ise zaman geçtikçe Alya'yı sevdiğini söyleyerek sinirimizi daha da bozdu. O sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

İşte Uzak Şehir'in yeni bölümündeki o sahne:

