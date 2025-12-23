Sebebi Çıldırttı: Uzak Şehir'de Boran'ın Alya'yla Neden Evlendiği Ortaya Çıktı!

Cihan ve Alya'nın 42 bölüm sonra birlikte olması seyircinin yüreğine su serpmiş ve yeni bölüm için CihAl sahneleri motivasyonuyla ekran başına geçmiştik. Fakat Boran'ın kaprisli halleri bizi çileden çıkarmaya yetti.

Cihan ve Alya'nın eve dönmemesi üzerine Boran intikam için yanıp tutuşurken Vurgun beklenmedik itirafı yaptı. Vurgun, Boran'ın Alya'yla aşık olduğu için değil Kanada vatandaşı olmak için evlendiğini açıkladı. Boran ise zaman geçtikçe Alya'yı sevdiğini söyleyerek sinirimizi daha da bozdu. O sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı.