Sebebi Çıldırttı: Uzak Şehir'de Boran'ın Alya'yla Neden Evlendiği Ortaya Çıktı!
Uzak Şehir'de komadan uyanan Boran, uyanır uyanmaz küçük Cihan Deniz ve Alya'yı Cihan'dan geri almak için tüm tuşlara basmaya başladı. Cihan'a karımla evlen dediği günleri unutup kararından vazgeçen Boran zaten hepimizi çıldırtırken Uzak Şehir'in yeni bölümünde Boran'ın Alya'yla evlenme sebebi ortaya çıktı. Vurgun, Boran'ın Alya'yla Kanada vatandaşı olmak için evlendiğini itiraf etti.
Uzak Şehir'in yeni bölümünde Boran'ın yer aldığı sahneler yine sabrımızı sınadı.
İşte Uzak Şehir'in yeni bölümündeki o sahne:
