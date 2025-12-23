onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre, Bihter ve Behlül Aşkına Yıllar Sonra Yorum Yaptı

Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre, Bihter ve Behlül Aşkına Yıllar Sonra Yorum Yaptı

Aşk-ı Memnu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.12.2025 - 08:57

Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Hanım'ı Nebahat Çehre, Sokrates YouTube kanalına konuk oldu. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rol arkadaşları Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç'le konuk olan Nebahat Çehre, Muhteşem Yüzyıl'ın yanı sıra Aşk-ı Memnu hakkında konuşması da ihmal etmedi.

KAYNAK: Sokrates/ Demirkol & Yaşar ile Ofisteyiz

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyonlarına damga vuran Aşk-ı Memnu büyük finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala dilimizden düşmüyor.

Türk televizyonlarına damga vuran Aşk-ı Memnu büyük finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala dilimizden düşmüyor.

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre gibi isimlerin rol aldığı dizi yayınlandığı dönem reytinglere damga vurmasına rağmen günümüzde de popülerliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Sosyal medyada hala 'Bihter aslında haklıydı' ve 'Korkak Behlül' tarzında paylaşımlar yapılırken dizinin Firdevs Hanım'ı Nebahat Çehre, konuk olduğu YouTube kanalında Aşk-ı Memnu hakkında konuştu.

Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre, Bihter ve Behlül'ün yasak aşkına yıllar sonra yorum yaptı.

Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre, Bihter ve Behlül'ün yasak aşkına yıllar sonra yorum yaptı.

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rol arkadaşları Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu ile beraber Sokrates'in YouTube kanalına konuk olan Nebahat Çehre, dizideki yasak aşk konusunda herkesi aksine Adnan Bey'i suçladı.

Nebahat Çehre, 'Adnan'ın da kabahati vardı. Genç bir kadınla evleniyorsun ve çok yakışıklı bir yeğenin de vardı. Kaçınılmaz bir durumdu.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın