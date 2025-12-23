Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre, Bihter ve Behlül Aşkına Yıllar Sonra Yorum Yaptı
Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Hanım'ı Nebahat Çehre, Sokrates YouTube kanalına konuk oldu. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rol arkadaşları Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç'le konuk olan Nebahat Çehre, Muhteşem Yüzyıl'ın yanı sıra Aşk-ı Memnu hakkında konuşması da ihmal etmedi.
Türk televizyonlarına damga vuran Aşk-ı Memnu büyük finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala dilimizden düşmüyor.
Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre, Bihter ve Behlül'ün yasak aşkına yıllar sonra yorum yaptı.
