Mahfi Eğilmez’den Asgari Ücrete Yeni Formül: 2026 Asgari Ücrete Yeniden Düzenleme Çağrısı
2026 asgari ücret 28 bin 75 TL oldu. Kulislerde yüzde 25 zam konuşulurken hükümetten asgari ücrete yüzde 27 zam geldi. Enflasyon verileri altında kalan asgari ücrete ekonomistlerden tepki geldi. İktisatçı Mahfi Eğilmez, asgari ücrete bir formül açıkladı. Asgari ücretin yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Eğilmez, 2026 asgari maaşın ne kadar olması gerektiğini de açıkladı.
2026 asgari ücret 28 bin 75 TL oldu.
Mahfi Eğilmez, yeni asgari ücreti değerlendirdi. Asgari ücretin en az 33 bin 333 TL olması gerektiğine dikkat çeken Eğilmez, yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.
Mahfi Eğilmez'den asgari ücretin ardından emekli maaşlar için de çağrı.
