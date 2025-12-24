Mahfi Eğilmez’den Asgari Ücrete Yeni Formül: 2026 Asgari Ücrete Yeniden Düzenleme Çağrısı

Eğilmez, yazısına şöyle devam etti:

'Bu hesaplamada bile eşlerin ikisi de asgari ücretle çalışsa ellerine geçecek gelir (33.333 x 2 = 66.666 lira) 4 kişilik ailelerinin yoksulluk sınırını aşmasına yetmemektedir.

Mesele asgari ücretin düzenlenmesiyle bitmiyor. Emeklilerin maaşları da var. Mevcut durumda en düşük emekli aylığı 16.811 lira. Bu ücret, açlık sınırının yarısı düzeyinde bulunuyor. Bu maaşların da yeniden düzenlenmesi ve asgari ücrete yakın bir düzeye çıkarılması gerekiyor.'