onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Mahfi Eğilmez’den Asgari Ücrete Yeni Formül: 2026 Asgari Ücrete Yeniden Düzenleme Çağrısı

Mahfi Eğilmez’den Asgari Ücrete Yeni Formül: 2026 Asgari Ücrete Yeniden Düzenleme Çağrısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.12.2025 - 13:03

2026 asgari ücret 28 bin 75 TL oldu. Kulislerde yüzde 25 zam konuşulurken hükümetten asgari ücrete yüzde 27 zam geldi. Enflasyon verileri altında kalan asgari ücrete ekonomistlerden tepki geldi. İktisatçı Mahfi Eğilmez, asgari ücrete bir formül açıkladı. Asgari ücretin yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Eğilmez, 2026 asgari maaşın ne kadar olması gerektiğini de açıkladı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 asgari ücret 28 bin 75 TL oldu.

2026 asgari ücret 28 bin 75 TL oldu.

2025 yılı için yüzde 30 zamlanarak 22 bin 104 TL olan asgari ücretin 2026 oranı belli oldu. 2026 asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldı. Böylece yeni asgari ücret 28 bin 75 lira oldu.

Mahfi Eğilmez, yeni asgari ücreti değerlendirdi. Asgari ücretin en az 33 bin 333 TL olması gerektiğine dikkat çeken Eğilmez, yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Mahfi Eğilmez, yeni asgari ücreti değerlendirdi. Asgari ücretin en az 33 bin 333 TL olması gerektiğine dikkat çeken Eğilmez, yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Kendi blogunda asgari ücreti değerlendiri iktisatçı Mahfi Eğilmez, 2026 asgari ücretin 33 bin 333 TL'nin aşağısında olmaması gerektiğine dikkat çekti. 

2026 yılında enflasyon yüzde 16’yı aştığı andan itibaren yeni artışların hemen gündeme alınması gerektiğini vurgulayan Eğilmez, şunları dedi:

'2025 yılı için belirlenen 22.104 liralık asgari ücrette 2025 yılı süresince ortaya çıkan satın alma gücü kaybını giderebilmek için 22.104 lirayı % 30 artırmak gerekir. Ardından elde edilen tutarı, 2026 yılında yaşanması beklenen yüzde 16’lık enflasyon kadar artırmak gerekir ki asgari ücretli, 2026 yılı başında alacağı ücrette, yıl süresince yaşanacak enflasyon nedeniyle ortaya çıkacak satın alma gücü kayıplarından etkilenmesin.'

Mahfi Eğilmez'den asgari ücretin ardından emekli maaşlar için de çağrı.

Mahfi Eğilmez'den asgari ücretin ardından emekli maaşlar için de çağrı.

Eğilmez, yazısına şöyle devam etti:

'Bu hesaplamada bile eşlerin ikisi de asgari ücretle çalışsa ellerine geçecek gelir (33.333 x 2 = 66.666 lira) 4 kişilik ailelerinin yoksulluk sınırını aşmasına yetmemektedir.

Mesele asgari ücretin düzenlenmesiyle bitmiyor. Emeklilerin maaşları da var. Mevcut durumda en düşük emekli aylığı 16.811 lira. Bu ücret, açlık sınırının yarısı düzeyinde bulunuyor. Bu maaşların da yeniden düzenlenmesi ve asgari ücrete yakın bir düzeye çıkarılması gerekiyor.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın