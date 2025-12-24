İslam Memiş Altının 1979 Yılından Bu Yana Görmediği Rekoru Açıkladı

Finans Analisti İslam Memiş, CNN Türk yayınında altına dair değerlendirmelerde bulundu. Altın 1979 yılından bu yana görmediği zirveyi gördü. Memiş, ‘altında yükselişi yılın en sert yükselişi’ olarak nitelendirdi. “Altın tarih boyunca savaş, kriz ve yüksek enflasyon dönemlerinde öne çıkmıştır” ifadelerini kullanan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

Memiş, “Altın yükseliyorsa bu genellikle dünyada bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterir” ve şöyle devam etti:

“1979 yılından itibaren bu kadar yükseliş yaşandı ve 46 yıllık tarihi zirveden bahsediyoruz. Altın puslu havaları sevdiği için savaşlar, ekonomik krizler, enflasyonist ortamlarında her zaman güvenli limandır. Ancak 1979 yılıyla bugüne baktığımız zaman ne zamanki savaş ortamı oluştu altın fiyatlarında sert yükselişler gördük. Bu ataklar hep savaş dönemine denk geliyor.”