İslam Memiş Altının 1979 Yılından Bu Yana Görmediği Rekoru Açıkladı

Dilara Şimşek
24.12.2025 - 10:57

Altın yılın son günlerinde yeni rekorlara imza attı. Altın ve gümüş fiyatlarında yükselişler meydana geldi. Bu rekor “1979 yılından beri kırılan rekor olarak” adlandırıldı. Altın, 2025 yılında yüzde 67.5 arttı. Finans Analisti İslam Memiş, altının yükselişine dair CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu. 

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın 24 Aralık Çarşamba gününe yine yükselişle başladı. İşte altında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 189 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 33 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı 20 bin 48 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın fiyatı 40 bin 121 TL

İslam Memiş: "Altında 46 yıllık tarihi zirveden bahsediyoruz."

Finans Analisti İslam Memiş, CNN Türk yayınında altına dair değerlendirmelerde bulundu. Altın 1979 yılından bu yana görmediği zirveyi gördü. Memiş, ‘altında yükselişi yılın en sert yükselişi’ olarak nitelendirdi. “Altın tarih boyunca savaş, kriz ve yüksek enflasyon dönemlerinde öne çıkmıştır” ifadelerini kullanan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

Memiş, “Altın yükseliyorsa bu genellikle dünyada bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterir” ve şöyle devam etti:

“1979 yılından itibaren bu kadar yükseliş yaşandı ve 46 yıllık tarihi zirveden bahsediyoruz. Altın puslu havaları sevdiği için savaşlar, ekonomik krizler, enflasyonist ortamlarında her zaman güvenli limandır. Ancak 1979 yılıyla bugüne baktığımız zaman ne zamanki savaş ortamı oluştu altın fiyatlarında sert yükselişler gördük. Bu ataklar hep savaş dönemine denk geliyor.”

