BİM Banka Kuruyor: KAP’a Açıklama Yapıldı!

BİM banka kurmak için hamlede bulundu. BİM tarafından KAP’a bildirim yapıldı. Yapılan bildirimde kurulması planlanan finansal iştirakle ilgili yol haritası belirlendi. BİM tarafından 2024 Ekim ayından dijital katılım bankası üzerine çalışmalar başlatılmıştı. Çalışmalar neticesinde ‘geleneksel katılım bankası’ modelinin kurulmasında karar kılındı.

KAP’a yapılan açıklamada geleneksel katılım bankası lisansının dijital banka lisansına oranla çok daha zengin bir hizmet yelpazesi belirtildi.