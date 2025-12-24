onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
BİM Banka Kuruyor: KAP’a Açıklama Yapıldı!

BİM Banka Kuruyor: KAP’a Açıklama Yapıldı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.12.2025 - 10:18

Türkiye’nin en ünlü market zinciri BİM yeni bir karar aldı. 13 bini aşkın mağazası bulunan BİM, katılım bankası kuruyor. Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapıldı. Yapılan bilimdire finansal iştirakle ilgili stratejik yol haritası belirlendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BİM banka kuruyor.

BİM banka kuruyor.

BİM banka kurmak için hamlede bulundu. BİM tarafından KAP’a bildirim yapıldı. Yapılan bildirimde kurulması planlanan finansal iştirakle ilgili yol haritası belirlendi. BİM tarafından 2024 Ekim ayından dijital katılım bankası üzerine çalışmalar başlatılmıştı. Çalışmalar neticesinde ‘geleneksel katılım bankası’ modelinin kurulmasında karar kılındı. 

KAP’a yapılan açıklamada geleneksel katılım bankası lisansının dijital banka lisansına oranla çok daha zengin bir hizmet yelpazesi belirtildi.

23 Aralık tarihinde karar alındı.

23 Aralık tarihinde karar alındı.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 23 Aralık 2025 tarihinde alınan karar doğrultusunda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde resmi süreç başlatıldı.

Yapılan açıklamada şirketin perakende sektöründeki pazar konumunu ve müşteri ağını finans sektörüyle entegre etmeyi hedeflediği dile getirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın