BİM Banka Kuruyor: KAP’a Açıklama Yapıldı!
Türkiye’nin en ünlü market zinciri BİM yeni bir karar aldı. 13 bini aşkın mağazası bulunan BİM, katılım bankası kuruyor. Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapıldı. Yapılan bilimdire finansal iştirakle ilgili stratejik yol haritası belirlendi.
BİM banka kuruyor.
23 Aralık tarihinde karar alındı.
