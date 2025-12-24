Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Altının ons fiyatı 4 bin 500 dolara yaklaşırken, Türkiye’de 1 gram altın ise 6 bin 196 liradan alıcı buldu. Çeyrek altın ise 10 bin liranın üzerine çıktı. Yılın son günlerinde altın fiyatlarında yaşanan bu hızlı yükselişin nedenleri arasında ABD ile Venezuela arasındaki savaş ihtimali ilk neden olarak görülüyor. Ayrıca FED’e yapılan faiz indirimi baskısı ve merkez bankalarının ciddi miktarlardaki alımları da altın fiyatlarını yükselten diğer nedenler arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın fiyatları, birçok finans kuruluşunun 2026 tahmin raporunda yer alan seviyeye daha yeni yıl gelmeden ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın fiyatları neden yükseliyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın