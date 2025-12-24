onedio
Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram Altın Ne Kadar Oldu?

İsmail Kahraman
24.12.2025 - 08:27

Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Altının ons fiyatı 4 bin 500 dolara yaklaşırken, Türkiye’de 1 gram altın ise 6 bin 196 liradan alıcı buldu. Çeyrek altın ise 10 bin liranın üzerine çıktı. Yılın son günlerinde altın fiyatlarında yaşanan bu hızlı yükselişin nedenleri arasında ABD ile Venezuela arasındaki savaş ihtimali ilk neden olarak görülüyor. Ayrıca FED’e yapılan faiz indirimi baskısı ve merkez bankalarının ciddi miktarlardaki alımları da altın fiyatlarını yükselten diğer nedenler arasında yer alıyor.

Altın fiyatları, birçok finans kuruluşunun 2026 tahmin raporunda yer alan seviyeye daha yeni yıl gelmeden ulaştı.

Altının ons fiyatı 24 Aralık Çarşamba gününe 4 bin 489 dolardan başladı. Ons fiyatı yükselirken, Türkiye’de de altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın 6 bin 196 liraya yükseldi.

24 Aralık Kapalı Çarşı altın fiyatları

Gram altın: 6.196 TL

Çeyrek altın: 10.370 TL

Yarım altın: 20.609 TL

Cumhuriyet altını: 41.028 TL

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Yılın son günlerinde altın fiyatlarındaki bu beklenmedik yükselişin ilk nedeni olarak ABD ile Venezuela arasında yaşanan gerilim gösteriliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları, kısa sürede Güney Amerika ülkesine bir askerî hareket yapılacağı ihtimalini artırdı.

Ayrıca Amerikan Merkez Bankası (FED) üzerinde faiz indirimleri için oluşan baskı devam ediyor. Faizlerin inmesiyle birlikte yatırımcılar kazanç için yatırımlarını altına yönlendiriyor.

Son olarak ülkelerin merkez bankaları, yılın son günlerinde ciddi miktarlarda altın alımı yapıyor ve kasalarını doldurmaya bakıyor. Bu nedenle altına olan talep de artıyor.

