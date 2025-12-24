Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Altının ons fiyatı 4 bin 500 dolara yaklaşırken, Türkiye’de 1 gram altın ise 6 bin 196 liradan alıcı buldu. Çeyrek altın ise 10 bin liranın üzerine çıktı. Yılın son günlerinde altın fiyatlarında yaşanan bu hızlı yükselişin nedenleri arasında ABD ile Venezuela arasındaki savaş ihtimali ilk neden olarak görülüyor. Ayrıca FED’e yapılan faiz indirimi baskısı ve merkez bankalarının ciddi miktarlardaki alımları da altın fiyatlarını yükselten diğer nedenler arasında yer alıyor.