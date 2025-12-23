ChatGPT Sınıfta Kaldı: Google Gemini Asgari Ücret 2026 Zammını Doğru Bildi

Kasım ayında Google Gemini ve ChatGPT'den 2026 asgari ücret tahmininde bulunmasını istemişti. ChatGPT, '2026 asgari ücret 26.500 TL olacak' ifadeleriyle net bir rakam vermişti. Resmi olarak açıklanan asgari ücret rakamına baktığımızda ChatGPT'nin sınıfta kaldığını görüyoruz.

Peki, Google Gemini asgari ücret için hangi rakamı açıklamıştı?

Google Gemini ise 2026 asgari ücretin 27.600 TL — 28.300 TL bandında olacağını tahmin etmişti.

Gemini, bu tahminini ise şu maddelerle açıklamıştı:

'30.000 TL bandının hemen altında kalması, işveren maliyetlerini yönetmek açısından tercih edilecektir.

Hükümet, 2026'da enflasyonu tek haneye yaklaştırmak istediği için %30 ve üzeri bir zammın talep enflasyonunu körüklemesinden kaçınacaktır.'