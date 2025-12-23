ChatGPT Sınıfta Kaldı: Google Gemini Asgari Ücret 2026 Zammını Doğru Bildi
Asgari ücret 2026'da 28 bin 75 TL oldu. 2026'da geçerli olmak üzere asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı. Kasım ayında ChatGPT ve Google Gemini'dan 2026 asgari ücret zammını tahmin etmelerini istemiştik. (Söz konusu içeriğimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.)
Hangi yapay zeka asgari ücreti doğru tahmin etti? Sonuçlara bakınca ChatGPT'nin sınıfta kaldığı görülürken Google Gemini yaptığı tahminle ağızları açık bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026 asgari ücreti belli oldu. Asgari ücret 28 bin 75 liraya yükseltildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Google Gemini, 2026 asgari ücreti bildi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın