ChatGPT Sınıfta Kaldı: Google Gemini Asgari Ücret 2026 Zammını Doğru Bildi

Dilara Şimşek
23.12.2025 - 19:39

Asgari ücret 2026'da 28 bin 75 TL oldu. 2026'da geçerli olmak üzere asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı. Kasım ayında ChatGPT ve Google Gemini'dan 2026 asgari ücret zammını tahmin etmelerini istemiştik. (Söz konusu içeriğimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.)

Hangi yapay zeka asgari ücreti doğru tahmin etti? Sonuçlara bakınca ChatGPT'nin sınıfta kaldığı görülürken Google Gemini yaptığı tahminle ağızları açık bıraktı.

2026 asgari ücreti belli oldu. Asgari ücret 28 bin 75 liraya yükseltildi.

Yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye'nin gündem başlığını ekonomi oluşturdu. Asgari ücret, emekli maaşları derken milyonlarca vatandaşın kaderini belirleyecek yeni asgari ücret 23 Aralık 2025 Salı akşamı açıklandı. Asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılarak 28 bin 75 TL'ye yükseltildi.

Google Gemini, 2026 asgari ücreti bildi!

Kasım ayında Google Gemini ve ChatGPT'den 2026 asgari ücret tahmininde bulunmasını istemişti. ChatGPT, '2026 asgari ücret 26.500 TL olacak' ifadeleriyle net bir rakam vermişti. Resmi olarak açıklanan asgari ücret rakamına baktığımızda ChatGPT'nin sınıfta kaldığını görüyoruz.

Peki, Google Gemini asgari ücret için hangi rakamı açıklamıştı?

Google Gemini ise 2026 asgari ücretin 27.600 TL — 28.300 TL bandında olacağını tahmin etmişti.

Gemini, bu tahminini ise şu maddelerle açıklamıştı:

'30.000 TL bandının hemen altında kalması, işveren maliyetlerini yönetmek açısından tercih edilecektir.

Hükümet, 2026'da enflasyonu tek haneye yaklaştırmak istediği için %30 ve üzeri bir zammın talep enflasyonunu körüklemesinden kaçınacaktır.'

