Google Gemini ve ChatGPT'ye 2026 Asgari Ücret Tahminini Sorduk! İşte Yapay Zekanın Yanıtı
2026 yılı için geri sayım başladı. Yeni yıl, hayatımıza yeni zamlarla gelecek. Asgari ücret zammı, emekli zammı... Maaşların yükselmesiyle birlikte A'dan Z'ye pek çok kaleme de zam gelecek. 2026'da asgari ücretin ne kadar olacağı şimdiden merak ediliyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve milyonlarca çalışanın maaşına şekil verecek. 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2026 için tahminleri, uzmanlar tarafından açıklanmaya başlandı. Peki, hayatımızın her alanında etkisini gördüğümüz; artık her şeyi sorduğumuz yapay zeka, asgari ücret zammı için ne düşünüyor? Google Gemini ve ChatGPT'ye 2026 asgari ücret tahminini sorduk. İşte yanıtı...
Asgari ücret ne kadar olacak?
Yapay zekaya asgari ücretin ne kadar olacağını sorduk. İşte ChatGPT ve Google Gemini 2026 asgari ücret tahminleri👇🏻
Google Gemini: "27.600 TL — 28.300 TL"
