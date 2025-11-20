onedio
Google Gemini ve ChatGPT'ye 2026 Asgari Ücret Tahminini Sorduk! İşte Yapay Zekanın Yanıtı

Google Gemini ve ChatGPT'ye 2026 Asgari Ücret Tahminini Sorduk! İşte Yapay Zekanın Yanıtı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.11.2025 - 13:35

2026 yılı için geri sayım başladı. Yeni yıl, hayatımıza yeni zamlarla gelecek. Asgari ücret zammı, emekli zammı... Maaşların yükselmesiyle birlikte A'dan Z'ye pek çok kaleme de zam gelecek. 2026'da asgari ücretin ne kadar olacağı şimdiden merak ediliyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve milyonlarca çalışanın maaşına şekil verecek. 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2026 için tahminleri, uzmanlar tarafından açıklanmaya başlandı. Peki, hayatımızın her alanında etkisini gördüğümüz; artık her şeyi sorduğumuz yapay zeka, asgari ücret zammı için ne düşünüyor? Google Gemini ve ChatGPT'ye 2026 asgari ücret tahminini sorduk. İşte yanıtı...

Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışan 2026 asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. 2025 yılı için yüzde 30 zam yapılan asgari ücret 22 bin 104 liraya yükseltilmişti. Vatandaşlar asgari ücretin yetmediğini dile getirerek yeni yılda yüksek zam talep ediyor. Uzman tahminlerine göre asgari ücrete yüzde 20-25 arasında bir zam yapılacak. Ancak hatırlatmakta fayda var... Bu oranlar sadece tahmin... Resmi açıklama için gözler hükümetten gelecek açıklamalara çevrildi. İşveren, işçi ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanacak. Milyonlarca vatandaşın kaderini belirleyecek rakamın ve oranın ise Aralık ayının sonunda gelmesi bekleniyor.

2026 asgari ücret tahminleri haberimizde👇🏻

Yapay zekaya asgari ücretin ne kadar olacağını sorduk. İşte ChatGPT ve Google Gemini 2026 asgari ücret tahminleri👇🏻

Yapay zekaya asgari ücretin ne kadar olacağını sorduk. İşte ChatGPT ve Google Gemini 2026 asgari ücret tahminleri👇🏻

ChatGPT'nin asgari ücret tahmini ne oldu?

ChatGPT’ye göre 2026 asgari ücret 26.500 TL olacak. 

Temel verileri baz alan ChatGPT, tahminini etkileyen faktörlere dair şunları sıraladı:

  • Komisyon genelde enflasyon, yaşam maliyeti, sendikalar/işveren talepleri ve siyasi beklentileri dengeler.

  • 2025’te asgari ücret yüzde 30 civarı artırılmıştı.

  • 2026’da ise hükümetin resmi hedefi enflasyonu tek hanelere/getirmeye çalışma; pratikte 2026 enflasyonu gerçekleşene kadar belirsiz.”

ChatGPT’nin tahmini pek çok uzmanın açıkladığı oranlarla benzerlik gösteriyor. Yapay zeka ChatGPT’nin 26.500 TL tahmini yaklaşık yüzde 20 zamma denk geliyor.

Google Gemini: "27.600 TL — 28.300 TL"

Google Gemini: "27.600 TL — 28.300 TL"

Google Gemini ise 2026 asgari ücretin 27.600 TL — 28.300 TL olacağını tahmin etti. Gemini, bu oranı şu maddelere dayandırdı:

  • 'Psikolojik Sınır: 30.000 TL bandının hemen altında kalması, işveren maliyetlerini yönetmek açısından tercih edilecektir.

  • Enflasyon Hedefi: Hükümet, 2026'da enflasyonu tek haneye yaklaştırmak istediği için %30 ve üzeri bir zammın talep enflasyonunu körüklemesinden kaçınacaktır.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
