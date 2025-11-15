onedio
Ekonomist Filiz Eryılmaz Asgari Ücret Zammı İçin Maksimum Oranı Açıkladı

Dilara Şimşek
15.11.2025 - 14:27

Milyonlarca çalışan asgari ücrete 2026’da yapılacak zammı bekliyor. 2025 yılında 22 bin 104 TL’ye yükseltilen asgari ücretin 2026’da ne kadar artacağı merak ediliyor. Ekonomistler yeni yıl yaklaştıkça asgari ücrete yapılacak zamma dair tahminlerini açıklıyor. Sözcü TV’ye konuşan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, asgari ücret zam tahminini paylaştı. Eryılmaz, “Maksimum bu olur” diyerek oran verdi. 

2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

2026 yılı yaklaşırken maaş zamları için de kulisler hareketlendi. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 asgari ücret zammını belirleyecek. Aralık ayının sonunda zam oranının açıklanması beklenirken milyonlarca çalışanın kaderini belirleyecek rakamlar da merak ediliyor. Uzmanlar, asgari ücrete yüzde 20-25 arasında bir zam bekleniyor. 25'in üzerinde yapılacak bir zamma da neredeyse imkansız gözüyle bakılıyor... 

2025 Asgari Ücret Ne Kadar?

Asgari ücrete 2025 yılı için yüzde 30 zam yapıldı. 2025 asgari ücret 22 bin 104 TL.

"Maksimum yüzde 26 zam bekliyorum."

Asgari ücret zammına dair tahminini açıklayan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Minimum yüzde 23, maksimum yüzde 26 zam bekliyorum. Yüzde 23 zam yapılırsa 27.180 liraya tekabül ediyor. Yüzde 25-26 zam olması durumunda 27.630 TL olmasını bekliyorum' dedi. 

Geçen sene ile aynı senaryoyu beklediğini söyleyen Eryılmaz, 'Ana senaryo geçen seneyle aynı olacak. Yani geçen sene beklenen enflasyon baz alınarak asgari ücret belirlenmişti. Geçen sene Merkez Bankası'nın tahmin bandının üst sınırı yüzde 26'ydı. Her ne kadar hedefi yüzde 21 olsa da... Dolayısıyla yüzde 26 üzerinden yüzde 4'lük bir refah payı eklenerek %30'luk bir asgari ücret zammını görmüştük' diye konuştu.

Ekonomist Filiz Eryılmaz'ın açıklamasını buradan izleyebilirsiniz👇🏻

