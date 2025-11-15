Ekonomist Filiz Eryılmaz Asgari Ücret Zammı İçin Maksimum Oranı Açıkladı

Asgari ücret zammına dair tahminini açıklayan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Minimum yüzde 23, maksimum yüzde 26 zam bekliyorum. Yüzde 23 zam yapılırsa 27.180 liraya tekabül ediyor. Yüzde 25-26 zam olması durumunda 27.630 TL olmasını bekliyorum' dedi.

Geçen sene ile aynı senaryoyu beklediğini söyleyen Eryılmaz, 'Ana senaryo geçen seneyle aynı olacak. Yani geçen sene beklenen enflasyon baz alınarak asgari ücret belirlenmişti. Geçen sene Merkez Bankası'nın tahmin bandının üst sınırı yüzde 26'ydı. Her ne kadar hedefi yüzde 21 olsa da... Dolayısıyla yüzde 26 üzerinden yüzde 4'lük bir refah payı eklenerek %30'luk bir asgari ücret zammını görmüştük' diye konuştu.