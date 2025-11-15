Ekonomist Filiz Eryılmaz Asgari Ücret Zammı İçin Maksimum Oranı Açıkladı
Milyonlarca çalışan asgari ücrete 2026’da yapılacak zammı bekliyor. 2025 yılında 22 bin 104 TL’ye yükseltilen asgari ücretin 2026’da ne kadar artacağı merak ediliyor. Ekonomistler yeni yıl yaklaştıkça asgari ücrete yapılacak zamma dair tahminlerini açıklıyor. Sözcü TV’ye konuşan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, asgari ücret zam tahminini paylaştı. Eryılmaz, “Maksimum bu olur” diyerek oran verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Maksimum yüzde 26 zam bekliyorum."
Ekonomist Filiz Eryılmaz'ın açıklamasını buradan izleyebilirsiniz👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın