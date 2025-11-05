Cem Küçük Asgari Ücrete Yapılacak Zammı Açıkladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında toplanacak. Aralık ayının sonu itibarıyla ise 2026 asgari ücret belli olacak. Asgari ücrete yapılacak zam milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Uzman isimler veriler ışığında asgari ücret tahminlerini sıralarken bir tahmin de gazeteci Cem Küçük'ten geldi. Cem Küçük, TGRT Haber'de yayınlanan 'Taksim Meydanı' programında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı.
Cem Küçük 2026 asgari ücret zammını açıkladı.
Cem Küçük: "Asgari ücrete yüzde 20-25 arasında zam bekliyorum daha üstüne çıkmaz."
Cem Küçük'ün asgari ücret açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
