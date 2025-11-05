onedio
Haberler
Ekonomi
Cem Küçük Asgari Ücrete Yapılacak Zammı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.11.2025 - 12:30

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında toplanacak. Aralık ayının sonu itibarıyla ise 2026 asgari ücret belli olacak. Asgari ücrete yapılacak zam milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Uzman isimler veriler ışığında asgari ücret tahminlerini sıralarken bir tahmin de gazeteci Cem Küçük'ten geldi. Cem Küçük, TGRT Haber'de yayınlanan 'Taksim Meydanı' programında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı.

Cem Küçük 2026 asgari ücret zammını açıkladı.

Gazeteci Cem Küçük, canlı yayında 2026 asgari ücrete yapılacak zam için net oran verdi. 2025 yılında asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltilmişti. Şimdi ise yeni yılda ne kadar zam yapılacağı milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. 

TGRT'de yayımlanan Taksim Meydanı programına konuk olan avukat Ersan Şen, ülkedeki ekonomik krize değindi. Ersan Şen, 'Bütçeyi görmeden asgari ücreti söyleyebilir misiniz?' diye sorunca Cem Küçük'ten yanıt geldi. Cem Küçük, 'Asgari ücrete yüzde 20-25 arasında zam bekliyorum' diye konuştu.

Cem Küçük: "Asgari ücrete yüzde 20-25 arasında zam bekliyorum daha üstüne çıkmaz."

Cem Küçük'ün asgari ücrete dair sözleri şöyle oldu:

“Yüzde 20… Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25. Asgari ücrete yüzde 20-25 arasında zam bekliyorum. Geçen sene asgari ücret hedef enflasyona göre verildi. Bu sene YDO yüzde 25.9.. Asgari ücrete yüzde 20-25 arasında zam bekliyorum. Daha üstüne çıkmaz dedi.'

Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa kaç TL olur?

22 bin 104 TL olan asgari ücrete yüzde zam yapıldığı takdirde 2026 asgari ücret 26.524 TL olur.

Cem Küçük'ün asgari ücret açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
