Cem Küçük Asgari Ücrete Yapılacak Zammı Açıkladı

Gazeteci Cem Küçük, canlı yayında 2026 asgari ücrete yapılacak zam için net oran verdi. 2025 yılında asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltilmişti. Şimdi ise yeni yılda ne kadar zam yapılacağı milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor.

TGRT'de yayımlanan Taksim Meydanı programına konuk olan avukat Ersan Şen, ülkedeki ekonomik krize değindi. Ersan Şen, 'Bütçeyi görmeden asgari ücreti söyleyebilir misiniz?' diye sorunca Cem Küçük'ten yanıt geldi. Cem Küçük, 'Asgari ücrete yüzde 20-25 arasında zam bekliyorum' diye konuştu.