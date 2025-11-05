onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Uzman İsim Asgari Ücretin Olması Gereken Rakamı Açıkladı

Uzman İsim Asgari Ücretin Olması Gereken Rakamı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.11.2025 - 11:42

Asgari ücretin 2026 yılında ne kadar olacağı, ne kadara yükseleceği merak ediliyor. Mevcutta 22 bin 104 TL olan asgari ücrete yapılacak zam şimdiden kulislerde konuşulmaya başlandı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT'de yayınlanan Haberin İçinde programında konuştu. İsa Karakaş, asgari ücretin 2026'da ne kadar olması gerektiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 TL oldu. Yüzde 30 zam yapılan asgari ücret için şimdi 2026 rakamları konuşulmaya başlandı. Asgari ücretin 2026 yılında ne kadar olacağı araştırılıyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücret tahminini açıkladı. Karakaş, asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon verilerinin doğrudan etkili olmadığını belirtti.

Uzman isim asgari ücretin olması gereken rakamı açıkladı.

Uzman isim asgari ücretin olması gereken rakamı açıkladı.

2026 asgari ücret tahminini açıklayan Karakaş, 'Artış oranı yüzde 30 civarında olur' dedi. İsa Karakaş, asgari ücretin en az 37 bin TL olması gerektiğini kaydederek, 'Asgari ücret yasaya göre 37 bin lira olması gerekiyor. Şubat ayında bu rakam 40 bin lira olması gerekiyor' diye konuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın