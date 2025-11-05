Uzman İsim Asgari Ücretin Olması Gereken Rakamı Açıkladı

Asgari ücretin 2026 yılında ne kadar olacağı, ne kadara yükseleceği merak ediliyor. Mevcutta 22 bin 104 TL olan asgari ücrete yapılacak zam şimdiden kulislerde konuşulmaya başlandı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT'de yayınlanan Haberin İçinde programında konuştu. İsa Karakaş, asgari ücretin 2026'da ne kadar olması gerektiğini açıkladı.