Türkiye’nin En Büyük Şirketiydi: 42 Yıllık Dev İflas Ediyor

Küresel ekonomik kriz küçük, büyük demeden tüm firmaları derinden etkiliyor. Sadece Türkiye’de değil dünyanın dört bir yanında şirketler mali sıkıntılarla mücadele ediyor. Türkiye’nin köklü sanayi devlerinden biri adım adım iflas ediyor. Halk TV'de yer alan habere göre zamanlar en büyük 500 sanayi şirketi listesinde yer alan Nursan Demir Çelik, iflasa doğru gidiyor.

