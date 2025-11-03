onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye’nin En Büyük Şirketiydi: 42 Yıllık Dev İflas Ediyor

Türkiye’nin En Büyük Şirketiydi: 42 Yıllık Dev İflas Ediyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.11.2025 - 17:41

Küresel ekonomik kriz küçük, büyük demeden tüm firmaları derinden etkiliyor. Sadece Türkiye’de değil dünyanın dört bir yanında şirketler mali sıkıntılarla mücadele ediyor. Türkiye’nin köklü sanayi devlerinden biri adım adım iflas ediyor. Halk TV'de yer alan habere göre zamanlar en büyük 500 sanayi şirketi listesinde yer alan Nursan Demir Çelik, iflasa doğru gidiyor. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin en büyük şirketi iflas ediyor.

Türkiye’nin en büyük şirketi iflas ediyor.

1983 yılında kurulan Nursan Demir Çelik adım adım iflas ediyor. Bir zamanlar ‘en büyük 500 sanayi şirketi listesinde’ yer alan şirket 2015 yılında ani bir kararla üretimi durdurmuştu. 2015 yılında 144 milyon dolarlık ihracata sahip olan şirket 1000 firma arasında 97. sırada bulunuyordu.

Konkordato başvurusu reddedildi.

Konkordato başvurusu reddedildi.

Şirket 2020 yılında bir iş insanı tarafından satın alındıktan sonra yeniden üretime başladı. Anca demir çelik devinin üretimi uzun sürmedi. Tefecileri fabrikaya çöktüğü iddia edilirken firma 2024 yılında konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme firmanın başvurusunu reddetti. Bu gelişmeyle firmaya iflas yolu gözükmüş oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
3
3
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın