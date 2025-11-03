onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Almayı En Çok Seven Şehirler Belli Oldu!

Altın Almayı En Çok Seven Şehirler Belli Oldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.11.2025 - 14:10

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BD­DK) verileri açıklandı. Dünya gazetesinden Naki Bakır'ın haberine göre altın ve döviz almayı en çok seven kentler belli oldu. Yabancı para mevduat kap­samında altın hesaplarının pa­yında Rize ilk sırada yer aldı. En çok döviz almayı seven kent ise Yozgat oldu. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın almayı en çok seven kentler belli oldu.

Altın almayı en çok seven kentler belli oldu.

Aksaray 81 il içinde mevduatında yabancı para payını bu dönemde de koruyan il oldu. En dövizci iller Yozgat ve Karaman olarak kayıtlara geçerken altın hesabı en çok Rize, Çankırı ve Malatya olarak sıralandı. Yurt içi yerle­şiklere ait toplam mevduat, son bir yılda yüzde 40,7 oranında 6 trilyon 724,1 milyar lira arttı. 23 trilyon 234,2 milyara ulaşırken bunun 14 trilyon milyarını TL cinsi oluşturdu. 8 trilyon 512 milyar lirayı ise döviz cinsi mevduat oluşturdu.

Dövizi en çok seven kentler sıralandı.

Dövizi en çok seven kentler sıralandı.

Dövizin payı en yüksek il Aksaray oldu. Aksaray’da toplam mevduatın yüzde 53.9’unu döviz hesapları oluşturdu. 

Döviz hesabının en fazla olduğu kentler şöyle sıralandı:

Yozgat, Karaman, Bingöl, Elazığ, Bayburt, Nevşehir, Gümüşhane, Kütahya, Rize.

Mevduat döviz oranı en düşük iller Ardahan, Şanlıurfa, Bitlik, Hakkari, Kars olarak sıralandı.

İstanbul toplam mevduat hacminin yarısına sahip.

İstanbul toplam mevduat hacminin yarısına sahip.

Yurt içi mevduatın yüzde 45.3’ü İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’un toplam mevduattaki payı yüzde 1.1 puan arttı. 

İstanbul’u Ankara izledi. İzmir ise üçüncü sırada yer aldı.  Öte yandan İstanbul’da kişi başına ortalama mevduat miktarı Hakkari’nin 21 katı olarak kayıtlara geçti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın