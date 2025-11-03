Altın Almayı En Çok Seven Şehirler Belli Oldu!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verileri açıklandı. Dünya gazetesinden Naki Bakır'ın haberine göre altın ve döviz almayı en çok seven kentler belli oldu. Yabancı para mevduat kapsamında altın hesaplarının payında Rize ilk sırada yer aldı. En çok döviz almayı seven kent ise Yozgat oldu.
Altın almayı en çok seven kentler belli oldu.
Dövizi en çok seven kentler sıralandı.
İstanbul toplam mevduat hacminin yarısına sahip.
