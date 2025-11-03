Altın Almayı En Çok Seven Şehirler Belli Oldu!

Aksaray 81 il içinde mevduatında yabancı para payını bu dönemde de koruyan il oldu. En dövizci iller Yozgat ve Karaman olarak kayıtlara geçerken altın hesabı en çok Rize, Çankırı ve Malatya olarak sıralandı. Yurt içi yerle­şiklere ait toplam mevduat, son bir yılda yüzde 40,7 oranında 6 trilyon 724,1 milyar lira arttı. 23 trilyon 234,2 milyara ulaşırken bunun 14 trilyon milyarını TL cinsi oluşturdu. 8 trilyon 512 milyar lirayı ise döviz cinsi mevduat oluşturdu.