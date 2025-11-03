onedio
Altında Düşüş Bitti mi? Ekonomist Devrim Akyıl Açıkladı

Dilara Şimşek
03.11.2025 - 10:54

3 Kasım altın fiyatları merak ediliyor. Altına yatırım yapmak isteyenler altında düşüş trendinin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Uzmanlar altına dair tahminlerini sıralarken bir yorum da Ekonomist Devrim Akyıl'dan geldi. YouTube hesabından yorumlarda bulunan Akyıl, 'Altında düşüş bitti mi?' sorusunun yanıtını verdi. 

3 Kasım altın fiyatları: Altında son durum

3 Kasım altın fiyatları araştırılıyor. 'Gram altın ne kadar?' 'Çeyrek altın fiyatı' vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte altında son durum...

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 5.436 TL

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın fiyatı 18.309 TL

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 9.154 TL

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını 36.494 TL

Altında düşüş bitti mi?

Ekonomist Devrim Akyıl, YouTube hesabından altın tahmininde bulundu. Akyıl, 'Altında düşüş başladı mı, altında düşüş bitti mi?' sorularına yanıt verdi. 

Akyıl'ın altın fiyatı tahmini şöyle: 

'4045 trend takip seviyem. Altında haftayı 4002 dolardan kapattık. Orada 3.850-3.720 bölgesi potansiyel düzeltme bölgesi. Haftayı sanki iyi kapadık eğer negatif açılış olmazsa 4.4045 doların üzerine atarsak 4.450’lere doğru atak belki oradan sonra geri çekilme daha sonra yukarı gelişme gibi geliyor. Orta vadede beklentim hafif yukarı hareket önce, ordan tekrar bir dalga, önceki dibin altın hafif bir geliş. Belki 3.850 dolar belki 3.700’lü rakamlar gelirse ideal olacak. Ordan sonra yeni zirveye doğru hareket. Altında şimdilik beklentim bu. Trend takip seviyesini takip edelim. 4.000 dolar haftalık takip ediyoruz, aşağısında bir süre daha negatif olabilir. Günlükte de 4045 dolar aşağısında kaldığı sürece kısa vadeli yatırımlarınızı temkinli ve yavaş yapabilirsiniz.'

