Altında Düşüş Bitti mi? Ekonomist Devrim Akyıl Açıkladı

Ekonomist Devrim Akyıl, YouTube hesabından altın tahmininde bulundu. Akyıl, 'Altında düşüş başladı mı, altında düşüş bitti mi?' sorularına yanıt verdi.

Akyıl'ın altın fiyatı tahmini şöyle:

'4045 trend takip seviyem. Altında haftayı 4002 dolardan kapattık. Orada 3.850-3.720 bölgesi potansiyel düzeltme bölgesi. Haftayı sanki iyi kapadık eğer negatif açılış olmazsa 4.4045 doların üzerine atarsak 4.450’lere doğru atak belki oradan sonra geri çekilme daha sonra yukarı gelişme gibi geliyor. Orta vadede beklentim hafif yukarı hareket önce, ordan tekrar bir dalga, önceki dibin altın hafif bir geliş. Belki 3.850 dolar belki 3.700’lü rakamlar gelirse ideal olacak. Ordan sonra yeni zirveye doğru hareket. Altında şimdilik beklentim bu. Trend takip seviyesini takip edelim. 4.000 dolar haftalık takip ediyoruz, aşağısında bir süre daha negatif olabilir. Günlükte de 4045 dolar aşağısında kaldığı sürece kısa vadeli yatırımlarınızı temkinli ve yavaş yapabilirsiniz.'