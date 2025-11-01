İslam Memiş “Altında Balon Patladı” Diyerek Yatırım Yapmak İsteyene Tarih Verdi

Altın fiyatları yatırım yapmak isteyenlerin radarında. Günü gününe araştırılan altın fiyatlarının ne olduğu ve ne olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda gram altın 6 bin TL'ye, çeyrek altın ise 10 bin TL ulaşmıştı. Gelen rekorların ardından düşüşe geçen altında alım için yeni fırsatlar bekleniyor. Altın fiyatları ne olacak? Finans Analisti İslam Memiş'ten altın yorumu...