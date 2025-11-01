onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İslam Memiş “Altında Balon Patladı” Diyerek Yatırım Yapmak İsteyene Tarih Verdi

İslam Memiş “Altında Balon Patladı” Diyerek Yatırım Yapmak İsteyene Tarih Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.11.2025 - 10:31

Altın fiyatları yatırım yapmak isteyenlerin radarında. Günü gününe araştırılan altın fiyatlarının ne olduğu ve ne olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda gram altın 6 bin TL'ye, çeyrek altın ise 10 bin TL ulaşmıştı. Gelen rekorların ardından düşüşe geçen altında alım için yeni fırsatlar bekleniyor. Altın fiyatları ne olacak? Finans Analisti İslam Memiş'ten altın yorumu...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1 Kasım Cumartesi altın fiyatları

1 Kasım Cumartesi altın fiyatları

1 Kasım Cumartesi altın fiyatları araştırılıyor. Altın bugün ne kadar?

Gram altın ne kadar?

Gram altın 5.411 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 9.154 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın fiyatı 18.307 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4.002 dolar

İslam Memiş altın yorumu: "Altında balon patladı" diyerek yatırım yapmak isteyene tarih verdi.

İslam Memiş altın yorumu: "Altında balon patladı" diyerek yatırım yapmak isteyene tarih verdi.

Altın Uzmanı İslam Memiş, piyasada neler olacağını değerlendirdi. Kapalıçarşı’da gram altının 5.694 TL civarında olduğunu söyleyen Memiş, gram altında ibrenin tersine döndüğünü vurguladı. 

“Altında balon patladı” diyen İslam Memiş, “Kasım ayında bir tur daha aşağı fiyatlama bekliyoruz. Burada 3.800 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Gram altın fiyatında 5.500 TL seviyesi yine destek konumunda.Düşüşleri alım fırsatı olarak görmekte fayda var” diye konuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Deniz Baykal Zihniyetli

merkez bankası patlattı balonu dolar balonunu emlak balonunu patlatmazlar olan sıradan vatandaşa olur

efendy

doğru islamcım 2 ay sonra altın balonu patladı ama sen de 2 ay evvel patladın 😂

merdem2026

Yazılan altın fiyatlarına altın alaliyırmusunuz bakın bakalım. Ayrıca yorumcu boş yapıyor, bunu bilen olsa köşeyi döner çalışmasına gerek yok. Küresel ortaml... Devamını Gör