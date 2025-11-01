İslam Memiş “Altında Balon Patladı” Diyerek Yatırım Yapmak İsteyene Tarih Verdi
Altın fiyatları yatırım yapmak isteyenlerin radarında. Günü gününe araştırılan altın fiyatlarının ne olduğu ve ne olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda gram altın 6 bin TL'ye, çeyrek altın ise 10 bin TL ulaşmıştı. Gelen rekorların ardından düşüşe geçen altında alım için yeni fırsatlar bekleniyor. Altın fiyatları ne olacak? Finans Analisti İslam Memiş'ten altın yorumu...
1 Kasım Cumartesi altın fiyatları
İslam Memiş altın yorumu: "Altında balon patladı" diyerek yatırım yapmak isteyene tarih verdi.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
merkez bankası patlattı balonu dolar balonunu emlak balonunu patlatmazlar olan sıradan vatandaşa olur
doğru islamcım 2 ay sonra altın balonu patladı ama sen de 2 ay evvel patladın 😂
Yazılan altın fiyatlarına altın alaliyırmusunuz bakın bakalım. Ayrıca yorumcu boş yapıyor, bunu bilen olsa köşeyi döner çalışmasına gerek yok. Küresel ortaml... Devamını Gör