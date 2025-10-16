onedio
article/comments
article/share
İslam Memiş Altının Düşeceği Tarihi Açıkladı

İslam Memiş Altının Düşeceği Tarihi Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.10.2025 - 11:35

2025 yılının yavaş yavaş sonuna gelirken altın yıl sonunu rekorla kapatacağa benziyor. Son günlerde art arda tarihi eşiğini aşan altın fiyatları günü gününe araştırılıyor. 16 Ekim Perşembe altın fiyatları ne oldu? Gram altın ne kadar? Peki, altın fiyatlarında düşüş ne zaman olacak? İslam Memiş, altının düşeceği tarihi açıkladı. 

16 Ekim Perşembe altın fiyatları: Gram altın ne kadar?

16 Ekim Perşembe altın fiyatları: Gram altın ne kadar?

Altın fiyatları 16 Ekim Perşembe gününe yükselişle başladı. Gram altın 5 bin 707 TL seviyesine çıkarken Ons Altın 4 bin 242 dolara ulaştı. İşte altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın 5.695 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 9.359 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 18.661 TL

Tam altın fiyatı

Tam altın 37.439 TL

Cumhuriyet altın fiyatı

Cumhuriyet altını 38.722 TL

Altın fiyatları neden arttı?

Altın fiyatları neden arttı?

Altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar altın fiyatlarının ne zaman düşüşe geçeceğini merak ediyor. YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarına dair konuştu.

Altının 8 haftadır her gün dolardan bağımsız şekilde rekor denemesi yaptığını söyleyen Memiş, bu hareketin arkasında belirli bir sebep olmadığını ve panik alımların etkili olduğunu dile getirdi: “Tüm dünyada yatırımcılar, olası savaşlar ve ekonomik krizlerin şiddetleneceği algısıyla altın alımına devam ediyor.”

Altın düşer mi? İslam Memiş altının düşeceği tarihi açıkladı.

Altın düşer mi? İslam Memiş altının düşeceği tarihi açıkladı.

İslam Memiş merakla beklenen 'Altın fiyatları düşer mi?' sorusunun yanıtını verdi. Piyasanın teknik olarak düzeltmeye muhtaç olduğunu dile getiren Memiş, şunları dedi:

“Altın ve gümüş 8 haftadır kesintisiz yükseliyor. Teknik olarak düzeltmeye muhtaç bir piyasa var. Bu bir hafta sonra, iki hafta sonra ya da bir ay sonra olabilir ama mutlaka bir geri dönüş yaşanacaktır. Yatırımcıların soğukkanlı olması gerekiyor. Elinde altın bulunduranların acele etmemesi lazım. “

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Yorum Yazın