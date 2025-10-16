İslam Memiş Altının Düşeceği Tarihi Açıkladı

İslam Memiş merakla beklenen 'Altın fiyatları düşer mi?' sorusunun yanıtını verdi. Piyasanın teknik olarak düzeltmeye muhtaç olduğunu dile getiren Memiş, şunları dedi:

“Altın ve gümüş 8 haftadır kesintisiz yükseliyor. Teknik olarak düzeltmeye muhtaç bir piyasa var. Bu bir hafta sonra, iki hafta sonra ya da bir ay sonra olabilir ama mutlaka bir geri dönüş yaşanacaktır. Yatırımcıların soğukkanlı olması gerekiyor. Elinde altın bulunduranların acele etmemesi lazım. “